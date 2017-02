Dette rommet kan gi strøm til alle dingsene dine helt uten kabler

Å finne mer praktiske måter å gi strøm til de elektroniske duppedittene våre blir stadig mer aktuelt, og i den forbindelse jobbes det iherdig med nye former for trådløs strømtilførsel. Nå har Disney, av alle, vist frem et nytt konsept som er verdt å merke seg. Det melder Ars Technica.

Selskapet har nemlig bygget et rom du kan bruke til å forsyne enhetene dine med strøm helt trådløst – bare ved å oppholde deg i rommet.

Konseptet har det litt kronglete navnet «Quasistatic Cavity Resonance for Ubiquitous Wireless Power Transfer», og innebærer altså at man både kan lade og drive elektroniske enheter uansett hvor du befinner deg i rommet.

Magnetisk felt

Teknologien bak er en smule komplisert, men Disneys prototype fungerer i korte trekk ved å benytte et magnetisk felt som strømkilde. Dette feltet genereres ved å ved å bruke en sender utenfor rommet til å sende strøm til en kobberstang midt i rommet som er utstyrt med kondensatorer.

Foto: Disney Research

Strømmen går gjennom både gulv, tak og vegger og opp og ned gjennom kobberstangen, en prosess som generere et magnetisk felt som ligger som en skive rundt stangen. Dette feltet leverer så strøm til ulike mottakere i form av spoler, som igjen leverer strøm til elektroniske enheter.

Systemet skal ifølge forskerne kunne levere opptil 1900 watt til mottakerne, og avhengig av posisjonen til mottakeren opererer systemet med en effektivitet på mellom 40 og 95 prosent. I demonstrasjonsvideoen av konseptet ble både vifter, mobiler og lamper drevet av magnetfeltet.

Skal være trygt

Selv om det kanskje ikke høres slik ut, skal systemet være trygt å bruke. Forskerne testet konseptet og kom frem til at den såkalte spesifikke absorpsjonsraten (SAR) lå under skadelig nivå. SAR er en måleenhet som angir hvor mye energi menneskekroppen absorberer per tid og per masse. For høy SAR-verdi kan føre til oppvarming av vevet.

Ennå er konseptet altså eksperimentelt, og systemet har en del praktiske ulemper, for eksempel at rommene må spesiallages med aluminiumsplater i gulv, vegger og tak. Ifølge forskerne har teknologien stort potensiale og kan skaleres til flere ulike bruksområder.

Om du har lyst til å studere de tekniske og fysiske findetaljene kan du sjekke ut selve forskningsdokumentet, som krever en del matematiske forkunnskaper for å forstå fullt ut. Du kan også sjekke ut videoen under, hvor konseptet forklares på en noenlunde lettfattelig måte.

MWC-messen byr også på nyvinninger: Sonys nye projektor forvandler bordet ditt til en berøringsskjerm »