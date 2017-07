Dette kompakte entusiasttastaturet ble en stor suksess på Kickstarter

Tastaturer komme i mange forskjellige varianter, og nå har det kommet et nytt folkefinansiert tastaturprodukt som tar sikte på å appellere til dem som ikke er helt fornøyde med det som tilbys på det vanlige markedet. Tastaturet heter WhiteFox og ligger ute på Kickstarter.

WhiteFox markedsføres som et entusiastprodukt utviklet av en gruppe tastaturentusiaster som kom sammen med det mål simpelthen å lage det beste produktet.

Skal holde høy kvalitet

Tastaturet skal blant annet by på høy byggekvalitet i kraft av å ha en kropp av solid aluminium og tastehetter laget av PBT-termoplast, som byr på høy slitestyrke og hardhet. Alle komponentene i tastaturet skal være av «premium»-kvalitet, lover produsenten.

WhiteFox er laget av aluminium og har slitesterke tastehetter. Foto: Kickstarter

Produsenten skryter også av de mekaniske bryterne, kalt Halo True, som skal ha tilnærmet ingen motstand i den første fasen av nedtrykket, men øker motstanden jo hardere man trykker. Man kan også velge den mer «klikkete» bryteren Kaihua Blue.

Populært på Kickstarter

Ellers er det verdt å nevne at WhiteFox er basert på en åpen plattform, som innebærer at man kan laste ned filene som beskriver hvordan tastaturet lages, slik at man for eksempel kan lage egne, skreddersydde design eller modifikasjoner i etterkant. Man kan også enkelt konfigurere maskinvaren fra kommandolinjen eller på nett.

Videre er tastaturet altså kompakt gjennom å ha fjernet «unødvendige taster og en lav profil. På Kickstarter har produktet samlet inn 300 000 dollar av et mål på 100 000 dollar, så finansieringen er altså i boks med god margin. Prisen ligger på 169 dollar, cirka 1400 kroner, så det er altså ikke direkte billig.

Les mer på Kickstarter, og se også video under.