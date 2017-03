Dette knøttlille actionkameraet tar opp 360-gradersvideoer i 4K-oppløsning

Det finnes som kjent både mange 360-graderskameraer og actionkameraer med 4K-oppløsning på markedet, men kameraer som kombinerer de to egenskapene i et kompakt format er vel litt mer sjelden vare. Et slikt produkt har nå dukket opp på Kickstarter.

Kameraet heter Cameo360 og er en kvadratisk liten sak ikke helt ulike GoPro Session når det gjelder ytre utseende. Kameraet veier kun 96 gram og måler 45 mm x 46 mm, som altså gjør det ganske lommevennlig.

To fiskeøyer

Kameraet er utstyrt med to fiskeøyeobjektiver, ett på hver side, og kan altså sy sammen disse bildene til ett 360-gradersbilde. Produktet støtter 4K-oppløsning med en bildefrekvens på opptil 24 bilder per sekund, som tilsvarer det man finne på andre actionkameraer.

Produktet kommer med selfiestang med plass til mobilen. Foto: Kickstarter

Stillbilder tas med en oppløsning på 24 megapiksler, og av andre spesifikasjoner har kameraet en innpakning som skal være vanntett ned til cirka 10 meter og stereomikrofon.

Cameo360 er ment å bli brukt sammen med mobilen og kommer med en egen mobilapplikasjon og en selfie-stang med et feste til mobilen. Appen er kompatibel med både iOS og Android og lar deg blant annet enkelt dele videoer på sosiale plattformer. Kameraet er også i stand til sanntidsstrømming og timelapse-videoer.

Den endelige utsalgsprisen til Cameo360 skal ligge på 269 dollar, men man kan sikre seg et eksemplar fra Kickstarter om man lover bort minst 175 dollar. Utsendelsene skal etter planen starte i juni i år. Prosjektet har i skrivende stund samlet inn 5000 dollar av et mål på 30 000 med 36 dager igjen, så det er stykke til mål.

Les mer om kameraet på Kickstarter, og se også introduksjonsvideo under.

