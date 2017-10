Dette kan være den første «ekte» svevesykkelen

Vi har sett mange eksempler på såkalte svevesykler tidligere, hvorav mange er av den lettere farlige, hjemmelagde sorten. Nå har et russisk selskap vist frem en ny prototype på en svevesykkel som muligens er blant de mer lovende vi har sett hittil. Det melder The Verge.

Den nye prototypen er utviklet av Kalashnikov, våpenprodusenten bak det kjente automatvåpenet AK-47, og ble vist frem i en video nylig. Videoen kan du se nederst i artikkelen.

Farkosten har et enkelt design med førersetet i midten og åtte doble rotorer. Foto: Skjermdump/YouTube

Stadig flere prototyper

Den flyvende innretningen består av åtte doble rotorer som omgir en førerplass i midten og styres ved hjelp av et par «joystick»-lignende styrespaker. Selve kjøretøyet har ellers en ganske ukomplisert konstruksjon av metall og har tilsynelatende lav vekt, men de tekniske spesifikasjonene er ennå uklare.

Det er heller ikke klart hvorvidt Kalashnikov planlegger å kommersialisere konseptet, og enn så lenge dreier det seg altså kun om en prototype.

Russerne er for øvrig ganske aktive innen det gryende svevesykkel-segmentet. Tidligere i år meldte vi om et annet russisk selskap som har laget et tilsvarende, flyvende kjøretøy kalt Hoversurf. Dette var en betydelig mindre farkost, men så også ut til å fungere ganske bra.

Flere andre eksperimenter også med konseptet, og i april dukket det opp en flyvende «bil» fra et amerikansk selskap som Google-medgrunnleggeren Larry Page var initiativtakeren bak. Denne farkosten er designet for å kjøre over vann og er ment for å faktisk bli sluppet på markedet om ikke lenge.

