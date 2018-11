Vi har tatt frem kalkulatoren: Dette tror vi blir den norske prisen på Tesla Model 3

Teslas «billigmodell» Model 3 er like rundt hjørnet, som vi skrev tidligere i uken. Det kanskje største spørsmålet gjenstår imidlertid fortsatt: Hva blir prisen?

Det får vi neppe vite før Tesla åpner Model 3-konfigurasjonsmodulen for norske reservasjonsholdere. Det skal skje før utgangen av året, men i mellomtiden kan vi jo leke oss litt med tall basert på hvordan forholdet er mellom prisene for Model S og X i USA og i Norge.

Det er selvfølgelig ikke direkte sammenlignbart, ettersom frakten for eksempel vil kunne utgjøre en større del av prisen for Model 3, men det kan likevel gi oss en pekepinn på hva slags norsk pris vi kan forvente.

Nesten null i påslag

Tesla Model 3. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

La oss begynne med innstegsmodellen av Model S, nemlig 75D. Den koster 78 000 dollar i USA, ekskludert levering. Hos Tesla Norge er prisen for den samme bilen 660 500 kroner, som inkludert vrakpant og levering (som Tesla kaller destinasjonsavgift) blir til 669 800 kroner.

Om vi bruker den sist tilgjengelige dollarkursen fra Norges Bank (8,4943) ser vi at Teslas påslag i Norge er minimalt, kanskje til og med negativt. 78 000 dollar tilsvarer nemlig rundt 662 500 kroner.

Går vi opp til 100D ser vi tilsvarende tendens. Den koster 96 000 dollar i USA, mens prisen i Norge er 823 300 kroner. Med dagens kurs tilsvarer 96 000 dollar rundt 815 500 kroner, ikke mange tusenlappene unna det bilen faktisk koster.

Trenden fortsetter om vi tar med Model X og også tilbehørspakkene til Tesla.

Pris USA* Direkte konvertert fra dollar Faktisk pris Norge** Model S 75D 78 000 dollar 662 500 kroner 660 500 kroner Model S 100D 96 000 dollar 815 500 kroner 823 300 kroner Model S P100D 135 000 dollar 1 147 000 kroner 1 115 500 kroner Model X 75D 84 000 dollar 713 500 kroner 717 400 kroner Model X 100D 99 000 dollar 841 000 kroner 865 800 kroner Model X P100D 140 000 dollar 1 189 000 kroner 1 200 650 kroner Oppgradert autopilot 5 000 dollar 42 500 kroner 41 800 kroner Premium-interiør 1 500 dollar 12 750 kroner 12 500 kroner

* = Ekskl. «document fee» og «destination fee». **= Ekskl. «destinasjons- og dokumentavgift» og vrakpant

Hva så med Model 3?

Det kan altså virke som om Tesla per dags dato bruker en dollarkurs som i de fleste tilfeller ligger et sted mellom 8,3 og 9.

Om vi da antar at det samme vil gjelde for Model 3, er det ikke så vanskelig å regne seg frem til hva som kan bli prisen i Norge. Vi legger oss et stykke over midten, på 8,75.

Dette er selvfølgelig bare en antagelse, og det kan meget vel hende Tesla regner inn helt andre marginer på veien over Atlanteren. Vi runder også litt opp, og så kommer vinterhjul, oppgradert Autopilot og andre tilvalg selvfølgelig i tillegg.

Premiumpakken til Tesla er imidlertid inkludert (5000 dollar) for Mid Range og opp, og denne koster vanligvis 5000 dollar. Startprisene vil dermed kunne være noe lavere om Tesla etter hvert tilbyr bilene uten dette.

Modell Pris i USA Estimert pris i Norge*** Standard Range Battery (50 kWh) 35 000 dollar 320 000 kroner Mid Range Battery (62 kWh) 46 000 dollar 415 000 kroner Long Range Battery, Dual Motor (75 kWh) 53 000 dollar 480 000 kroner Long Range Battery, Performance 64 000 dollar 575 000 kroner

***= Inkludert «destinasjons- og dokumentavgift» og vrakpant. Tek.nos anslag.

Den rimeligste modellen, som er den Tesla-sjef Elon Musk alltid snakket om før Model 3 kom i produksjon, er fortsatt å regne som en slags enhjørning.

Vi har hørt om den, men om den i det hele tatt eksisterer er litt i det blå. Teslas amerikanske nettsted oppgir foreløpig at den blir tilgjengelig om 4-6 måneder.

320 000 kroner vil omtrent plassere Model 3 der Hyundai Kona ligger i dag. Den er det imidlertid minst halvannet års leveringstid på.

– Bør matche e-Niro

Mid Range-varianten av Model 3 bør være på nivå med Kias e-Niro, sier Elbilforeningens Ståle Frydenlund. Den koster rundt 377 000 kroner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Elbilforeningens Ståle Frydenlund sier at Tek.nos estimat ser fornuftig ut.

– Min gjetning baserer seg til en viss grad på «benchmarks». Eksempelvis vet vi at førsteutgaven av Kia e-Niro starter på rundt 377 000 kroner med 64 kWh utnyttbart. Det er et nivå Tesla bør matche, selv om modellene ikke fremstår som 100 prosent sammenlignbare. Det betyr igjen at «mid range»-utgaven av Model 3, med brutto 62 kWh batteripakke i utgangspunktet bør matche på pris. Etter det kommer det meste an på utstyrsvalg og bak- eller firhjulstrekk, og derfor er jeg veldig spent på å se modellkonfiguratoren.

Frydenlund sier hans hypotese er at et høyt antall nordmenn vil velge firhjulstrekk.

Ståle Frydenlund i Elbilforeningen. Bilde: Aksel Jermstad/elbil.no

– Når den minste batteripakken blir tilgjengelig, bør man kunne se en innstegspris ned mot 350 000 kroner. Men jeg tviler på at den jevne forhåndsbestiller vil ha bilen uten noe særlig ekstra. Blant de viktigste punktene som er ønsket her, men ennå ikke bekreftet eller avkreftet, er tilhengerfeste som tilleggsutstyr.

– Til syvende og sist betyr det sannsynligvis at «long range»-utgavene passerer 500 000 kroner. Her må jeg anta at Tesla har vurdert prisavstanden til innstegsutgaver av Model S (75D) slik at den ikke blir for liten.

Tesla: – Ingen kommentar

Tesla Norges kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland sier til Tek.no at de kommer til å offentliggjøre norske priser når de åpner før bestilling før nyttår.

– Vi kommer ikke til å kommentere rykter eller spekulering i mellomtiden, skriver han i en e-post.