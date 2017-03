Dette kan bli en veldig interessant billigmodell

Sony Xperia L1 Størrelse: 15,1 x 7,4 x 0,87 cm

Vekt: 180 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 1 280 x 720 piksler, IPS LCD, 267 ppi

Maskinvare: MediaTek MT6737T, 4 x Cortex-A53 @ 1,45 GHz, Mali-T720MP2 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + Xperia UI

Teknologi: 4G/LTE, Qnovo Adaptive Charge

Kamera: 13 megapiksler, f/2.2 + 5 megapiksler, f/2.2, 24 mm vidvinkel

Batteri: 2 620 mAh, hurtiglading

Pris: Ukjent

Vi er nå godt og vel over tre måneder ut i 2017, og en rekke mobilprodusenter har lansert spennende modeller i sine billigserier. Motorola har lansert sine Moto G5 og G5 Plus, Samsung begunstiget oss med de vanntette Galaxy A3 og Galaxy A5 og LG har kommet med en helt ny LG K10. Vi kan nevne i fleng.

Nå har imidlertid Sony lansert en helt ny billigmodell, som legger seg i omtrent samme sjikt som den allerede eksisterende billigmodellen Xperia E5.

Telefonen tar tydelig etter Sonys nyeste telefoner hva angår design. Foto: Sony

Telefonen har fått navnet Xperia L1, og Sony gjenoppliver dermed en mobilserie som oppstod og døde ut med den opprinnelige Xperia L fra 2013. I likhet med opphavet er Xperia L1 en modell i det nedre sjiktet, hvilket betyr at innmaten ikke er av det mest imponerende slaget. Det er allikevel noen godbiter her, som vi straks skal ta tak i.

Hurtiglading, USB Type-C og 5,5 tommer skjerm

Blant godbitene finner vi først og fremst hurtiglading via Qnovo Adaptive Charge, som Sony hevder foruten å lade batteriet på 2 680 mAh fortere også skal ta bedre vare på batteriet over tid.

Løsningen ble lansert med Xperia XZ og X Compact, og sørger for at ladingen tilpasses bruken din og at telefonen sjelden er helt fulladet. Slik skal det slites saktere. Ladingen skjer også gjennom en moderne USB Type-C-inngang.

Telefonen kommer i tre farger, hvit, svart og rosa (ikke vist). Foto: Sony

En annen godbit her er skjermen, som foruten å ha nærmest inteteksisterende rammer langs sidene også har en kraftig slanket bunnramme. Telefonen har dermed at ganske mye mindre fotavtrykk enn for eksempel iPhone 7 Plus, selv om begge har nøyaktig like stor skjerm.

Ikke den tynneste mobilen på markedet. Foto: Sony

I Xperia L1 sitter det nemlig en 5,5 tommers IPS LCD-variant, med 1 280 x 720 piksler. Det gir en pikseltetthet på knapt 267 piksler per tomme (ppi), men om det virkelig har så mye å si i virkeligheten gjenstår å se.

Prosessoren er en MediaTek-variant, koblet med 2 GB minne (RAM). Det kan vorde både godt og dårlig for ytelsen, ettersom vi har svært blandede opplevelser med MediaTek-brikker i nyere telefoner.

Kameraet er heller ikke spesielt imponerende, med sine 13 megapiksler og en blenderåpning på f/2.2 – men det burde kunne fungere greit. På fremsiden har man dessuten fått på plass en vidvinkel i det 5 megapiksler skarpe frontkameraet. Blenderåpningen er den samme.

Et 5 megapikslers frontkamera med vidvinkel vorder godt. Foto: Sony

Men har ikke Sony allerede lansert billigmodeller...?

Tross skjermstørrelsen er telefonen ganske kompakt i hånden. Foto: Sony

Det skal også nevnes at Sony riktig nok allerede har lansert to «billigmobiler» i år, i form av Xperia XA1 og Xperia XA1 Ultra. Disse har imidlertid en del «premium»-egenskaper, som for eksempel metallkropper, 2,5D-skjermer og avanserte kameraer. De er dermed nesten mer som mellomklassemodeller å regne.

Dermed skulle det være plass til både Xperia L1, og muligens også en oppfølger til Xperia E5 i Sonys modellsjikt. Kanskje det er en – hold deg fast – Xperia E6 rett rundt hjørnet?

Når eller hvorvidt hverken en slik modell eller Xperia L1 kommer til Norge har vi så langt ikke fått bekreftet, og heller ikke pris er luftet enda. Men det faktum at i alle fall Xperia L1 finnes på Sonys norske nettsider er i alle fall et godt signal på at den er tenkt hitover etterhvert.

Sony har også lansert toppmodeller i år:

(Kilde: Sony)