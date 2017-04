Dette kameraet tar opp ekte VR-video i 4K-oppløsning

Det finnes som kjent mange 360-graderskameraer på markedet, men om man ønsker skikkelig, tredimensjonal VR-video i brukbar kvalitet blir prislappen gjerne ganske høy. Nokia lanserte et slikt kamera for en stund siden kalt Ozo, som har en prislapp på flere hundre tusen kroner, men nå har det kommet et langt billigere alternativ.

Et selskap ved navn Insta360, som er mest kjent for 360-graderskameraer til mobiler, har nemlig avduket et nytt VR-kamera kalt Insta360 Pro. Kameraet skal kunne konkurrere med Ozo, men til en pris som også vanlige forbrukere kan takle.

Insta360 Pro har i likhet med Ozo en kuleform og er utstyrt med seks fiskeøyeobjektiver med en synsvinkel på 200 grader. Kameraet markedsføres som et 8K-kamera, som innebærer at det kan ta opp vanlig 360-gradersvideo samt stillbilder i en oppløsning på 7680 x 3840 piksler.

Insta360 Pro. Foto: Insta360

Ekte VR-video i 4K-oppløsning

Skal man ta opp stereoskopisk video, altså «ekte», tredimensjonal VR-video, takler kameraet en også høyst brukbar oppløsning på 3840 x 3840 piksler. Da må man nøye seg med en bildefrekvens på 24 bilder per sekund dersom man syr bildet sammen i sanntid.

Ved å sy bildene sammen i etterkant kan kameraet imidlertid ta opp 360-graders VR-video i hele 6400 x 6400 piksler og 30 bilder per sekund, så her er det altså duket for ganske heftig kvalitet.

Av andre spesifikasjoner har kameraet fire innebygde mikrofoner, og tilkoblingene omfatter HDMI 2.0, Ethernet, Wi-Fi og USB Type-C. Batteriet er på 5000 mAh, og kameraet har en diameter på 14,3 centimeter og en vekt på 1,2 kilogram. På Insta360s hjemmesider er produktet lagt ut for forhåndsbestilling til en pris på 3500 dollar, som tilsvarer cirka 30 000 kroner. Norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent.

Det er altså fremdeles dyrt, men om man har seriøs interesse for VR-video er det i alle mer overkommelig enn Nokias kamera, som koster 40 000 dollar, over 340 000 kroner. Dette kommer da riktignok også med en del tilleggsutstyr.

Facebook har også lansert et nytt VR-kamera: Det lar deg bevege hodet inni selve videoen »