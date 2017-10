Dette kameraet kan «se» rundt hjørner

Det kjente teknologiuniversitetet MIT er åstedet for mange snedige konsepter, og nå har det dukket opp et nytt prosjekt fra den kanten som må sies å være ganske interessant, nemlig et kamera som kan se rundt hjørner. Det melder Engadget.

Den nye teknologien ble vist frem i en nylig opplastet YouTube-video og har fått det talende navnet «CornerCameras».

Løsningen fungerer i korte trekk ved å fange opp lyset som reflekteres fra objekter som befinner seg bak et hjørne. Dette lyset er for svakt til å kunne ses med det blotte øyet, men ved hjelp av spesielle kameraer og algoritmer er det mulig å registrere endringer i dette lyset på bakken.

Teknologien fanger opp «usynlige» skygger fra objektene bak hjørnet og kan skille flere objekter fra hverandre. Foto: MIT/YouTube

Virker under mange ulike forhold

Ved å sette disse endringene sammen i et mønster klarer den nye MIT-teknologien både å «se» at noe beveger seg rundt hjørnet, og systemet kan også skille flere objekter fra hverandre, samt gi indikasjoner på farten og retningen til objektene.

Teknologien fungerer i sanntid, på flere ulike typer overflater og under mange ulike lysforhold, noe som altså gjør systemet potensielt veldig fleksibelt og anvendelig i mange sammenhenger. Et av bruksområdene som MIT-forskerne hinter om er å varsle bilførere om fotgjengere eller andre kjøretøy som befinner seg utenfor synsfeltet.

Selvkjørende biler kunne dermed være et mulig bruksområde, men akkurat hvor og når vi får se teknologien i aksjon er selvsagt ennå høyst uvisst, da det ennå dreier seg om en eksperimentell løsning. Hele demonstrasjonsvideoen av de nye teknologien kan du se under.

Det finnes for øvrig også andre kamerateknologier som kan se rundt hjørnet. Tidligere har vi skrevet om et konsept som innebærer å skyte laserpulser på gulvet ved et hjørne for deretter å fange opp refleksjonene fra objekter bak hjørnet ved hjelp av et spesialkamera. Også denne er nok et stykke unna en markedslansering.

