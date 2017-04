Dette kameraet har 16 objektiver

Tilbake i 2015 skrev vi om et ganske sprøtt nytt kamera med hele 16 kameraenheter, kalt Light L16. Den gangen var kameraet fremdeles i designprosessen, men som blant andre Digital Trends melder foreligger nå det endelige designet til det uvanlige kameraet.

Produsenten skriver på sine hjemmesider at de produserte flere hundre eksemplarer av kameraet ved en fabrikk i Asia, og at forhåndsbestilte kameraer vil bli sendt ut til amerikanske kunder i juli i år. Det er ennå uvisst om eller når vi får tak i kameraet her.

Oppløsning på 52 megapiksler

Ifølge produsenten er tanken bak det spesielle kameraet å gi brukerne full DSRL-kvalitet i et kompakt lommeformat. Dette gjøres ved å ta bilder med opptil 10 av de 16 objektivene samtidig, og sy disse sammen til ett bilde i ekstra høy kvalitet ved hjelp av spesielle algoritmer.

Light L16. Foto: Light

Kameraet tar bilder i en oppløsning på opptil 52 megapiksler, og i tillegg til den høye oppløsningen gir teknologien også mange muligheter til å manipulere bildene i ettertid, for eksempel justere fokus. Bildestøy skal også i stor grad kunne fjernes, og ikke minst skal kameraet yte svært godt i lav belysning.

Når det gjelder de tekniske spesifikasjonene har fem av de 16 objektivene en brennvidde på 28 mm og blender f/2.0, fem har en breddevidde på 70 mm og blender f/2.0, mens de resterende seks har en brennvidde på 150 mm og blender f/2.4. Kameraet har 5x optisk zoom.

14 600 kroner i USA

Av andre spesifikasjoner har kameraet en lagringsplass på 256 GB, et batteri på 3900 mAh og både GPS, Wi-Fi og Bluetooth. En mobilprosessor av typen Snapdragon 820 er også på plass på innsiden, og kameraet har dessuten en berøringsskjerm på 5 tommer med full HD-oppløsning.

L16 er som sagt også kompakt og skilter med ytre dimensjoner på 165 mm x 84 mm x 24 mm, mens vekten ligger på 435 gram. Prisen skal ligge på 1700 dollar, som tilsvarer cirka 14 600 kroner, men det er altså uvisst om eller når den blir tilgjengelig her på berget. Mer informasjon kan du finne på produsentens hjemmeside, og se også video under.

