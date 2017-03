Dette huset ble 3D-skrevet på én dag – og kostet 85 000 kroner

Vi har sett eksempler på 3D-skrevne bygninger tidligere, men nå har det dukket opp et nytt tilfelle av et 3D-skrevet hus som kan bidra til ytterligere fremskynding av fenomenet. Det melder blant andre Engadget.

Et amerikansk selskap ved navn Apis Cor har nemlig utviklet en ny 3D-skriverløsning som de nylig brukte til å skrive et komplett hus på bare 24 timer.

Huset ble skrevet med betong av en mobil 3D-skriver som befant i sentrum av bygningen under arbeidet, og som ble matet av en automatisert enhet som blandet og leverte betongen helt på egen hånd.

Her er 3D-skriveren i ferd med å bygge huset. Foto: Apis Cor

Lite, men solid

Etter at 3D-skrivingen var ferdig ble skriveren løftet ut av bygningen, før arbeidere tok seg av takleggingen, rør, den elektriske installasjonen og maling. Heller ikke dette arbeidet tok imidlertid spesielt lang tid takket være diverse smarte, modulære løsninger. Produsenten har dessuten utviklet en egen isolasjonsløsning som i fremtiden skal kunne installeres parallelt med 3D-skrivingen, som vil kutte ned byggetiden ytterligere.

Det skal nevnes at huset i dette tilfellet riktignok ikke er spesielt stort, med et areal på kun 38 kvadratmeter, men skal holde høy kvalitet. Takket være fleksibiliteten til den additive 3D-skriverteknologien finnes det ifølge produsenten heller ingen restriksjoner på design, annet enn fysiske lover.

Dette er innsiden av det 3D-skrevne huset. Foto: Apis Cor

Kostet 85 000 kroner

Det som er mest verdt å merke seg er nok prisen på prosjektet. Ifølge Apis Cor skal det 3D-skrevne huset ha kostet 10 134 dollar, cirka 85 000 kroner, og denne prisen inkluderer alle materialer og installasjoner som kreves for det komplette huset. Produsenten sier kostnadsbesparelsen kan være opptil 70 prosent sammenlignet med konvensjonelle byggeteknikker, men de nøyaktige besparelsene vil selvsagt avhenge av mange variabler, blant annet kundenes preferanser.

Om man ikke har noe imot å bo på et litt begrenset areal ser det dermed ut til at teknologien potensielt kan bidra til å gjøre boligbygging vesentlig billigere, men når løsningen vil bli mer allment tilgjengelig er ennå uvisst. Mer informasjon finner du hos Apis Cor, og se også video under.

