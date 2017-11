Dette gigantteleskopet skal avdekke universets mysterier

Vi har skrevet om «verdens største teleskoper» tidligere, men det viser seg at det er flere aktører som konkurrerer om den tittelen. Et av dem heter Giant Magellan Telescope, og som Engadget melder har dette nå kommet langt i konstruksjonen.

I en pressemelding kunngjør Giant Magellan Telescope Organization (GMTO), som bygger det nye teleskopet, at de nå er i ferd med å støpe det femte av syv digre speil som teleskopet skal bruke for å se lengre ut i universet enn noe annet teleskop hittil.

Slik skal det ferdige speilet se ut. Foto: Giant Magellan Telescope Organization

Giant Magellan Telescope, som GMTO altså kaller det største optiske teleskopet noensinne, ble påbegynt allerede for flere år siden. Teleskopet skal samle og kombinere lys fra syv speil som hver har en diameter på 8,4 meter, med et samlet innsamslingsareal på 368 kvadratmeter.

10 ganger skarpere enn Hubble

Teleskopet opererer også med noe som heter adaptiv optikk, som innebærer at de seks speilene som omkranser hovedspeilet i midten er fleksible og kan justeres kontinuerlig ved hjelp av avanserte datamaskiner. Dette skal bidra til å kompensere for såkalt atmosfærisk turbulens, slik at bildene blir skarpest mulig.

Her er et av de siste speilene i ferd med å bli støpt. Foto: Giant Magellan Telescope Organization

Ifølge GMTO vil teleskopet levere cirka 10 ganger skarpere bilder enn det velbrukte romteleskopet Hubble, som allerede har gitt oss massevis av detaljerte bilder av verdensrommet. Formålet er å komme til bunns i mange av de store spørsmålene i astronomien, for eksempel hvordan galakser utvikles, hva mørk materiale egentlig er og hva som er universets skjebne.

Teleskopet skal bygges på en fjelltopp i Atacama-ørkenen i Chile, som er et av de tørreste områdene i hele verden og som skal gi ideelle observasjonsforhold hele 300 netter i året. Det skal etter planen settes i drift i 2023, så det er altså noen år til vi får se hvilke bilder teleskopet er i stand til å produsere.

Det er imidlertid ikke sikkert at det forblir verdens største i sitt slag særlig lenge, da organisasjonen European Southern Observatory har som mål å starte opp sitt gigantteleskop «European Extremely Large Telescope» i 2024. Dette er også omtalt som verdens kraftigste optiske bakketeleskop og opererer med et speil på hele 39 meter i diameter.

