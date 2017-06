Dette er Xbox One X

Sent søndag kveld norsk tid, i forbindelse med den store spillmessen E3, avduket Microsoft endelig sin nye spillkonsoll med både pomp og prakt. Det nye vidunderet har fått navnet Xbox One X og beskrives av Microsoft som intet mindre enn «verdens kraftigste spillkonsoll».

Xbox One X blir tilgjengelig i butikkene fra 7. november og vil ha en norsk pris på 5000 kroner. Vi snakker altså om et ganske betydelig prishopp fra den eksisterende Xbox One S-maskinen, men så finner vi også betydelig flere hestekrefter under panseret.

Mer enn klar for 4K-spilling

Hjertet i den nye konsollen er en prosessorbrikke Microsoft har kalt Scorpio Engine, produsert av AMD. Dette er en spesialbygget brikke med en åttekjerners hovedprosessor klokket til 2,3 GHz og en grafikkprosessor som ifølge Microsoft skilter med en ytelse på 6 teraflops.

Dette er omtrent samme grafikkytelse som vi finner på Nvidia-skjermkortet GeForce GTX 1070, og skulle være nok til å kjøre 4K-oppløsning med høyst brukbar bildefrekvens. Det er også nettopp 4K-spilling Microsoft fokuserer på i markedsføringen av konsollen, og når det gjelder bildekvalitet er det også verdt å nevne at maskinen kommer med HDR-støtte.

Hjertet i den nye maskinen er den nye brikken Scorpio Engine.

Solid kjøling og spinklere innpakning

Ellers skilter Xbox One X med 12 GB minne og en minnebåndbredde på 326 GB/s. Både Xbox One S og den konkurrerende konsollen PlayStation 4 Pro har til sammenligning kun 8 GB med minne. Når det gjelder lagring kommer Xbox One X med 8 GB flashminne og en harddisk på én terabyte.

Konsollen har en også en ganske heftig kjøleløsning bestående av både av vannkjøling og en sentrifugal vifte, som begge skal sørge for stillegående kjøling av maskinen.

På E3-scenen kunne Microsoft ellers stolt kunngjøre at til tross for vesentlig kraftigere maskinvare har ikke konsollen blitt større siden sist. Faktisk skal Xbox One X være den aller minste maskinen i selskapets kolleksjon, uten at de spesifikke dimensjonene ble avslørt.

Flere detaljer finner du hos Microsoft, og se også presentasjonsvideoen under.

