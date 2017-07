Dette er verdens raskeste drone

Vi har sett kjappe droner før, men nå har det dukket opp en ny modell som bokstavelig talt har satt ny rekord når det gjelder hurtighet. RacerX er navnet på en drone som nylig skrev seg inn i Guiness rekordbok som verdens raskeste drone, melder The Verge.

Under rekordforsøket holdt RacerX, som er utviklet av Drone Racing League (DRL), en gjennomsnittlig fart på saftige 163,5 miles per time, som tilsvarer cirka 263 kilometer i timen.

Nådde 289 km/t på det meste

Dronen fløy frem og tilbake over et 100 meter stort område, og farten på 263 kilometer i timen var den gjennomsnittlige toppfarten som dronen oppnådde på de to turene. Den høyeste farten som ble målt var imidlertid på hele 179,6 miles per time, som tilsvarer 289 kilometer i timen.

Utvikleren av dronen, DRL, er en profesjonell droneracingliga, og RacerX ble altså konstruert for å oppnå høyest mulig fart. Ifølge ligaens hjemmeside har det tatt mange måneder med prøving og feiling, flere hundre ødelagte motorer og massevis av dramatiske havarier å komme i mål med rekorden.

Her er dronen i ferd med å sette Guiness-rekorden, fra dronens eget perspektiv. Foto: DRL

Lagde fartsfylt video

Dronen har et ganske tradisjonelt design med fire rotorarmer. Rotorene takler ifølge DRL opptil 43 000 omdreininger per minutt, og samtidig holder dronen en relativt lav vekt på 800 gram. RacerX-dronen har også et kamera som ble brukt under det vellykkede rekordforsøket.

Den resulterende, fartsfylte videoen kan du se under, og for mer informasjon om DRL og deres arbeid kan du sjekke ut ligaens hjemmeside. RacerX er etter alt å dømme bygget som en eksperimentell drone som ikke i utgangspunktet er ment for forbrukermarkedet.

Det finnes imidlertid også svært raske droner for forbrukere: Denne har en fart på solide 113 kilometer i timen »