Slik ser trolig Xiaomis kjempemobil ut. Slippes én dag før iPhone 8

Kinesiske Xiaomi overrasket stort i fjor med sin digre Mi Mix, og håpet var at selskapet skulle vise frem oppfølgeren på årets IFA-messe. Det fikk vi imidlertid bekreftet at ikke ville skje, men nå har Xiaomi omsider gitt oss datoen for når vi får se Mi Mix 2 i aksjon.

Som blant andre PhoneArena melder har Xiaomi via det kinesiske mikrobloggnettstedet Weibo kunngjort at Mi Mix 2 skal avdukes offisielt den 11. september, altså på den norske valgdagen.

Sammen med kunngjøringen er en illustrasjonstegning av mobilen som indikerer at Mi Mix 2 får særdeles tynne rammer som er enda smalere enn dem man finner på forgjengeren.

Mi Mix 2 skal vises frem den 11. september. Foto: Xiaomi

Bekrefter konseptvideo

Bildet ser ut til å stemme med en konseptvideo av mobilen som dukket opp i august, laget av Philippe Starck, som designet den første Mi Mix-telefonen og som også er den offisielle designeren av Mi Mix 2. Denne videoen, kalt «Even less» indikerer også at telefonen får smalere rammer enn forgjengeren, selv om klippet kanskje ikke bør tolkes som en bekreftelse på det endelige designet.

Når det gjelder spesifikasjoner er det også bekreftet via Weibo at Mi Max 2 får en Snapdragon 835-brikke, som nok ikke er direkte overraskende, men utover dette foreligger det ennå få spesifikasjoner.

Tidligere rykter har ellers indikert at telefonen får samme skjermstørrelse som forgjengeren, altså 6,4 tommer, og med de smalere rammene vil telefonen trolig få en del mindre ytre dimensjoner. Oppløsningen skal også være skrudd opp til 2650 x 1440 piksler, der Mi Mix skiltet med 2040 x 1080 piksler. Pikseltettheten vil med andre ord bli høyere på den nye modellen.

Den nøyaktige slippdatoen og prisinformasjon foreligger ennå ikke, men alle detaljene får vi altså den 11. september.

Den datoen er langt ifra tilfeldig:

Apples store lansering begynner den 12. september »