Dette er trolig Galaxy Note 8

Samsungs forrige brettmobil Galaxy Note 7 var som kjent ingen stor suksess, for å si det mildt, og siden den gang har ryktene om oppfølgeren begynt å dryppe med stadig høyere hyppighet. Nå ser det ut til at vi har fått et bilde som viser Galaxy Note 8 i full figur.

Som blant andre The Inquirer rapporterer la Twitter-kontoen Slashleaks nylig ut et bilde av det som skal være fronten til Note 8 i svart utgave.

Bildet inneholder for så vidt ingen store overraskelser. Som ventet ser det ut til at mobilen vil bære et nært slektskap med Galaxy S8 når det gjelder design, som betyr tilnærmet heldekkende skjerm og ingen fysisk hjemknapp. Bildet ser også ut til å samsvare med den nylige lekkasjen av det som skal være skjermbeskytteren til Note 8.

Svær skjerm

Galaxy Note 8 har ennå ikke blitt offisielt kunngjort av Samsung, men mobilen ble indirekte avslørt allerede i fjor høst i forbindelse med innbytteordningen som Samsung tilbød Note 7-eiere.

Av spesifikasjoner er Galaxy Note 8 ventet å få en diger skjerm på 6,3 eller 6,4 tommer, noe som altså plasserer den i øverste størrelsessegment innen brettmobiler. Note 7 hadde til sammenligning 5,7-tommers skjerm.

Tidligere lekkasjer har også indikert at mobilen får Snapdragon 835 eller en Exynos 9-brikke, 6 GB minne og opptil 256 GB lagringsplass. Mobilen skal også etter all sannsynlighet få QHD-oppløsning, men det har også blitt indikert at Samsung kan klaske til med 4K-oppløsning på Galaxy Note 8.

Forhåpentligvis blir det snart slutt på alle spekulasjoner rundt Galaxy Note 8, for som vi meldte for bare dager siden er Samsung ventet å holde et arrangement i august hvor den nye mobilen skal offisielt avdukes.

