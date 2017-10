Dette er støvsugeren for Star Wars-fans

Vi vet allerede at robotstøvsugere kan være kjempenyttige, men særlig morsomme å se på er de sjeldent. Du vil jo tross alt egentlig ikke se dem så ofte, siden de støvsuger hjemmet ditt mens du er borte.

Nå har Samsung laget spesialversjoner av sin VR7000-modell med Star Wars-design.

De nye modellene kommer i to utgaver, hvorav den ene er svart og designet etter den kjente Star Wars-figuren Darth Vader, mens den andre utgaven ser ut som en Stormtrooper-soldat og har hvitt design.

Har også lydeffekter

Foto: Samsung

I tillegg til designet byr de nye robotstøvsugerne også på lydeffekter som er karakteristiske for de to figurene. For eksempel vil Darth Vader-versjonen gi fra seg berømte pustelyden som figuren er kjent for når du starter opp støvsugeren.

Samsung opplyser også om at Darth Vader-versjonen har innebygget Wi-Fi og kommer med egen fjernkontroll. Utover dette skal robotstøvsugerne tilsynelatende by på de samme egenskapene som den vanlige VR7000-serien fra Samsung.

Foto: Samsung

Star Wars-modellene skal dessverre bare bli tilgjengelig i et begrenset antall eksemplarer og også kun i USA i denne omgang. Det er uvisst om eller når de skal legges ut for salg i andre regioner foreløpig, så nordmenn må nok belage seg på kreative grep om man skal sikre seg et eksemplar.

VR7000-serien ble først lansert i desember i fjor og skal by på en del forbedringer sammenlignet med VR9000, som vi tidligere har testet og ga en ganske middelmådig karakter. VR7000 er vesentlig lavere enn VR9000, kan fjerne støv så nær som 15 millimeter fra veggen og kommer med flere intelligente egenskaper som muligheten til å kartlegge og huske rommets utforming for bedre grundighet.

Vi har denne modellen inne til test nå, og kommer med en omfattende samletest av robotstøvsugere i nærmeste framtid. Følg med!

