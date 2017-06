På mandag kommer Apple trolig med en smarthøyttaler – dette er konkurrentene

Neste uke braker Apples utviklerkonferanse, WWDC, løs, og mot normalt ramlet det en invitasjon ned i innboksen vår for noen uker siden. Vanligvis er det maskinvare på vei når vi tar turen over Atlanteren, og denne gangen går også ryktene om hva vi skal få se. Ett av ryktene som har gått lengst og mest handler om en høyttaler med innebygget Siri-funksjonalitet.

Strengt tatt er det på tide at Apple kommer med en smarthøyttaler som dette. Apple har nok den så langt mest globale stemmeassistenten du kan få tak i. Amazons Alexa og Google Assistant er store i kraft av å finnes i svært mange produkter, men så fort du stiller dingsen om til et språk med relativt liten brukermasse, så som norsk, slutter i stor grad disse å virke. Snakker du engelsk, spansk eller kinesisk er de derimot ganske likestilte med Siri.

Like fullt er det en del mennesker som alt har skaffet seg, og bruker, høyttalere i disse seriene.

Så hva er det Siri-høyttaleren skal konkurrere mot dersom den kommer?

Amazon Alexa

Produkter:

Amazon Echo

Høyttalere fra Lenovo og LG

Huawei Mate 9 Pro (bare den amerikanske utgaven)

Enkelte bilunderholdnignsanlegg

Selv om Amazon så langt ikke har lykkes særlig godt med mobiler eller nettbrett, er det ett område der teknologien deres virkelig har tatt av. Smarte høyttalere, eller integrerte assistenter i biler og telefoner, drives i stor grad av Amazons Alexa.

Gigantaktøren er blant verdens største både på netthandel og drift av skytjenester. De har faktisk en egen semitrailer som kan frakte 100 petabyte i slengen. Til hjuls, altså.

Men folk flest kjenner nok ikke Amazon gjennom de til dels bisarre og ekstreme bedriftsløsningene de tilbyr. Det har i lang tid vært e-bokleseren Kindle, ved siden av nettbutikken den er koblet til, som folk flest har støtt på i egne hjem. Men nå er det et skifte på gang, og Amazon Echo, en serie små høyttalere med Alexa-tjeneren integrert som gjør stadig større innhugg i private lommebøker rundtom i verden.

Om noen egenhendig har skapt dingseklassen smarthøyttaler, så er det Amazon. Disse enhetene kan kobles opp til skytjenester så som IFTTT (if this then that) for å spre sine digitale tentakler utover det du måtte ha av robotstøvsugere, WiFi-baserte lys og veldig mye annet.

Du kan dessuten tilpasse kommandoene som kan brukes inn mot høyttaleren, og legge til og fjerne funksjonalitet du ønsker å ha tilkoblet.

Amazon Echo, og alle de andre Alexa-enhetene, er per dags dato det nærmeste man kommer en skikkelig standardisering av inventar man kan snakke til. Da er det synd at språkstøtten enn så lenge kun er for Engelsk og andre verdensspråk. Norsk er foreløpig gresk for disse dingsene.

Google Assistant

Produkter:

Googles taleassistent må ikke forveksles med det vanlige talesøket i Android-telefoner. Der den finnes tar den seg av det også, men den er i utgangspunktet laget for å være langt smartere.

Den ble først lansert i lynmeldingsappen Allo, men en liten stund senere dukket den opp som eksklusiv funksjon i fjorårets Google Pixel og smarthøyttaleren Google Home. På sett og vis en logisk ting å gjøre, dersom man ønsker å selge mange av sin egen enhet. Men samtidig har telefonen Pixels utbredelse vokst relativt sakte, og det har vært nærmest konstant lange leveringstider på mange av modellene i Googles butikk.

I januar handlet mye av Nvidias Keynote-tale under CES om hvordan de hadde fått bygget inn Google Assistant i sin egen strømmeboks med Android, Nvidia Shield. Ved hjelp av (tråd)løse mikrofoner rundtom i hjemmet kan løsningen oppfatte hvor du for eksempel ber den om å skru på lyset.

Ganske raskt etterpå har den begynt å dukke opp i andre produkter, blant annet i LG G6 og HTCs U11. Assistant kan nå legges til i alle telefoner som støtter det, og er med det ikke lenger eksklusiv for Googles egne produkter. Samtidig er den heller ikke voldsomt utbredt, siden enhetene som får den er kliss nye og bruker litt tid på å komme inn i markedet.

Også for Googles løsning er det språkbegrensninger, selv om de nylig løsnet litt på det trange språkutvalget under Google IO for et par uker siden. De nordiske språkene er imidlertid fortsatt ikke med.

Når vi sier «ok, Google» til telefonene våre er det et ordinært Google-søk på skjermen som blir svaret, selv om løsningene for talesøk og Assistant er veldig, veldig like hverandre.

Microsoft Cortana

Produkter:

Windows 10 (Engelsk)

Xbox One

Nyere Windows Phone-mobiler

Microsofts Cortana er en taleassistent du først og fremst støter på i Xbox One eller om du har en engelsk Windows 10-installasjon. Igjen er «virker ikke på norsk» det store trekket sett med våre øyne.

Assistenten har fått en del skryt for å være enkel og funksjonell å bruke, hvis man snakker språket dens. Det vil si, for Xbox-brukere er det faktisk et par norske talekommandoer fra tiden før Cortana som har overlevd og blitt med inn, men for det meste må du altså uttrykke deg på norsk også til denne skyintelligensen.

Cortana er foreløpig relativt begrenset i utbredelse om man ser på ulike typer dingser. Det er primært Windows og Xbox den kan brukes på, men i januar ble det kjent at Microsoft hadde sydd ferdig en avtale med Nissan om å ta funksjonaliteten inn i biler.

Cortana er i utgangspunktet den eneste av de store løsningene som ikke har sin egen dedikerte dings eller høyttaler. Men med Xbox som en rimelig vanlig del av inventaret i de tusen hjem har den strengt tatt gode muligheter til å hjelpe den også.

Se opp for Kina

Produkter:

LingLong DingDong

Baidu Deep Speech 2, Zaija/FishUI

Huawei jobber med sin egen, men bruker Alexa eller Assistant i noen modeller avhengig av marked

Asia er svært langt fremme på en del områder. De såkalte superappene stammer derfra. Da er det snakk om apper med et så uhorvelig stort utvalg funksjoner at man svært sjelden behøver å forlate dem. Mye av dette forsøkes kopiert, kanskje først og fremst av Facebook som har informasjonsboter, Uber-bestilling og vennebetaling som mulige komponenter i Messenger-tjenesten sin.

Men der spesielt Kina er langt fremme på slike, ofte med utgangspunkt i enorme nettbutikker eller lynmeldingstjenester, virker de å være bittelitt bak på taleassistenter. Baidu, Kinas svar på Google, er imidlertid langt fremme på talegjenkjenning, og lanserte i januar planer om sin egen digitale assistent. I mars begynte Baidu å rulle ut taleassistenten Xiaoyu Zaijia, som løselig oversettes til «lille fisk». Boksen har skjerm og drives av menysystemet FishUI.

Språk schmåk!

Det gjelder å holde to tunger i munnen samtidig når man snakker om taleassistenter. For vår egen, nære, og naturligvis ikke helt uviktige del, er det alltid et spørsmål om taleassistenten snakker norsk. Men vi utgjør en knøttliten del av verden.

Tar vi med alle de andre knøttelandene på kloden blir vi derimot ganske mange. Og Apples Siri støtter svært mange av disse. Til sammen er de aktøren som er i stand til å snakke med flest av oss utenfor de aller største markedene.

Helhetsmessig er det derfor litt viktig, men antakeligvis ikke viktigst.

Alexa er nok så langt den mest utbredte taleassistenten om man ser på maskinvare folk har utplassert spesielt for den. Mens Siri er i alle nyere Apple-enheter. Etter hvert som Google ruller ut Assistant i flere telefoner, vil imidlertid den også øke svært raskt i omfang. Og selv om den tidvis kan oppleves som begrenset i dag, har Google gode forutsetninger for å øke både presisjon og logikk i tjenesten gitt de mange stedene de henter inn språkdata fra.

Samtidig har kineserne sin sedvanlige fordel; usedvanlig mange brukere innenfor samme språkområde. En tjeneste som starter med mer enn én milliard potensielle brukere innenfor noen relativt få språk har så godt utgangspunkt at den veldig fort kan bli vanskelig å konkurrere mot. Også for etablerte aktører.

I første omgang er en eventuell Siri-høyttaler et naturlig valg for nordiske brukere, skulle den dukke opp. I enkelte land er imidlertid Amazon Echo og Alexa så godt etablert at det i praksis er standarden. Og vi ser allerede Apple, verdens rikeste selskap som ikke er en bank, slite med å ta igjen lille og «fattige» Spotify. Så det er ikke selvsagt at Apple kjører over konkurrentene.

Men med den gode språkstøtten kan uttrykket mange bekker små fort gjøre seg gjeldende.