Dette er Samsungs nye VR-briller

Allerede i fjor sommer dukket det opp opplysninger om at elektronikkgiganten Samsung hadde et par nye VR-briller på gang som ville skille seg ganske skarpt fra selskapets mobilbaserte Gear VR. Det nye produktet, kalt Odyssey, er nå offisielt kunngjort av Samsung.

De nye brillene er utviklet i partnerskap med Windows og er ikke rene VR-briller, men gir deg derimot «blandet virkelighet», som betyr at de har kameraer i fronten for å kombinere virtuelle og virkelige elementer.

Samsung Odyssey. Foto: Samsung

Posisjonssporing

Brillene har to 3,5-tommers AMOLED-skjermer med en oppløsning på 1440 x 1600 piksler per øye. Dette er en del mer enn Oculus Rift og HTC Vive, som begge opererer med 1200 x 1080 piksler per øye.

Skjermene på Odyssey har videre en oppdateringsfrekvens på 90 Hz og en synsvinkel på 110 grader, som er de samme tallene man finner på Vive og Rift. Ellers har Samsungs produkt alle sensorer som skal til for såkalt seks graders frihet, altså bevegelsessporing i alle retninger.

I tillegg har brillene «inside out»-sporing, som betyr at brillene har romposisjonssporing uten behov for eksterne sensorer. Produktet har også integrerte hodetelefoner og mikrofoner, og ikke minst følger det med to håndkontroller med både bevegelsessporing, tommelstikke, klikkbar pekeplate og avtrekkerknapp. Odyssey kobles til PC-en via en fire meter lang HDMI 2.0- og USB 3.0-kabel.

Samsung Odyssey er lagt ut for forhåndsbestilling hos Microsoft til en amerikansk pris på 500 dollar, som tilsvarer cirka 4000 kroner. Produktet slippes i USA den 5. november, men norsk lansering og pris er ennå ikke kjent.

