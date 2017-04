Dette er redaksjonens anbefalte Green Weekend-kjøp

Alle elsker tilbud, men det er fort gjort å se seg blind på lave priser. For det handler ikke bare om å kjøpe noe som har blitt satt ned i pris hvis produktet uansett er dårlig.

Denne helgen har bransjen bestemt seg for at «Green Weekend» skal feires. Vi måtte google oss frem for å se at dette tydeligvis er et konsept skapt av CDon som, opprinnelig hadde en «Green Friday». Konseptet har nå forvandlet seg til å overta hele helgen, og er å finne i en rekke forskjellige butikker. Ikke like tradisjonelt som Black Friday altså, men hvem bryr seg vel om tradisjoner hvis vi kan få billige dingser?

Vi har tatt en titt på hundrevis av tilbud i norske nettbutikker, og plukket ut de vi synes gir deg et godt produkt til en lav pris. Dette er produkter vi har testet selv og gitt en god karakter, og hvor prisene enten er rekordlave, eller i hvert fall lave nok til å kunne kalles et godt kjøp.

Våre anbefalte Green Friday-tilbud

En solid prisreduksjon på et godt spillhodesett Kingston HyperX Cloud Revolver Vi begynner listen vår med et behagelig spillhodesett fra Kingston. Da vi testet dem satte vi dem opp i duell mot Steelseries Siberia 350, hvor Hyper Cloud Revolver kom ut seirende ut av kampen. Vi ga plusspoeng for både komfort, lyd og konstruksjon. Les testen vår her »

Den beste smarte strømpluggen på markedet TP-Link HS100 En smart, wifi-tilkoblet strømplugg kan faktisk være ganske nyttig, og TP-Links HS100 er den beste av dem. Vi har testet en håndfull forskjellige modeller, og etter at vi luket vekk en kinesisk modell som viste seg å mangle jording, var det TP-Links modell som sto igjen som vinneren. Les samletesten vår av smarte strømplugger her »

Et beist av en ruter som nå har fått en overkommelig pris Netgear Nighthawk X6 Vi digget denne Netgear-ruteren da vi testet den, og hadde nesten bare lovord å komme med. Men prisen på over 3000 kroner var stiv, selv om vi likevel synes den var verdt det. Nå har imidlertid prisen halvert seg, og gjør dette til en ekstremt god ruter til en veldig hyggelig pris. Les testen vår her »

Vanntett Bluetooth-høyttaler med god lyd Logitech UE Megaboom Det finnes drøssevis av bluetooth-høyttalere på markedet, og vi har testet mange av dem. I vår samletest kom Logitechs høyttaler på en god andreplass, mens det var Sonys bluetooth-høyttaler som vant. UE Megaboom fikk imidlertid plusspoeng for å by på god lyd og for å være vanntett, men prisen var litt høy. Sistnevnte problem er nå løst, når prisen har sunket til 1390 kroner. Les samletesten vår av Bluetooth-høyttalere her »

En knallgod ruter som nå har også har en knallgod pris Netgear Nighthawk X4S R7800 Vi kalte Netgear Nighthawk X4S den beste ruteren til under 3000 kroner da vi testet den, og anbefalingen står fortsatt nå som prisen er under 1500 kroner. Les testen vår her »

Spillmusen for deg som vil ha det beste Logitech G502 Proteus Spectrum Vi skrev at Logitechs spillmus er «overlegen på de fleste punkter», og satte pris på både antallet knapper, programvaren som følger med og den herlige ergonomien. Denne spillmusen er spesielt god for deg som bruker såkalt «fullhåndsgrep», fremfor «klogrep». Les vår samletest av spillmus her »

Fantastisk trådløs lyd B&O Play BeoPlay H7 Vi har virkelig sansen for Beoplays hodetelefoner, og deres trådløse serie har toppet listene våre det siste året. H7-utgaven savner støykansellering (da bør du heller sjekke ut H9), men byr til gjengjeld på fantastisk god lyd og et skikkelig lekkert design. Anbefales på det sterkeste. Les samletest av trådløse hodetelefoner her »

Vi oppdaterer listen fortløpende hvis vi finner flere andre gode tilbud.

Kom gjerne med forslag til oppdateringer i kommentarfeltet nedenfor!