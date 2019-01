Dette er nyhetene i neste Android

En gang i året gir Google ut en ny Android-versjon med nye funksjoner, feilrettinger og oppdatert design.

Nå har vi fått kjennskap til noen av nyhetene som kommer i årets Android-oppdatering, som altså vil avløse dagens Android Pie.

Hva vil oppdateringen hete?

Google har et ganske artig navnesystem hvor de årlig jobber seg nedover alfabetet for hver nye versjon. For tre år siden fikk vi Android Nougat, for to år siden kom Android Oreo og i fjor stiftet vi altså bekjentskap med Android Pie.

I år har turen dermed kommet til en Android-versjon som begynner på Q, og som tidligere vil det fulle navnet har noe søtaktig over seg. Men nøyaktig hva dette er holder Google foreløpig tett til brystet. Enn så lenge refererer vi derfor til Android Q, som er kodenavnet.

Flere nye funksjoner

Den endelige Android Q-oppdateringen vil helt sikkert inneholde et lass av større og mindre nyheter. Noe av de som er kjent allerede nå er disse:

Dark Mode

At operativsystemer og apper får såkalt Dark Mode, eller mørk modus, er i vinden for tiden. Mørk modus er nemlig langt mer skånsom for øynene om kvelden og natten når det er lite lys tilgjengelig rundt deg. Som kjent er det nokså ubehagelig med det vanlige hvite og skarpe baklyset som svir i øynene like før du skal sove eller når du skal sjekke varslinger på natten.

Nå jobber Google med en helintegrert mørk modus for Android. Det vil si at hele brukergrensesnittet fra hjemskjermen til varslingssenteret, innstillingene og standardapper får muligheten til mørk bakgrunn med hvit tekst.

Her ser vi nye Dark Mode i aksjon, sammen med muligheten for å begrense posisjonssporing til når du bruker en app. Foto: XDA Developer

Styrket personvern

Android har fått mye kritikk for at det er vanskelig å justere personverninnstillinger og holde oversikten over apptilganger. I Android Q beveger Google seg i riktig retning ved å endelig la deg velge å gi apper tilgang til lokasjonen din «ved bruk», heller enn «alltid» eller «aldri», som i dag.

Skjermopptak

Kanskje har Google gløttet litt over til Apples iOS, for i tillegg til bedre personverninnstillinger ser det ut til at Android Q nå får innebygget mulighet itl å ta opp video av alt som skjer på skjermen, en funksjon iOS-brukere har hatt i et par år allerede. Funksjonen kan aktiveres på samme vis som når du tar en skjermdump.

Skrivebordmodus

I koden til Android Q finnes det referanser til noe som kalles «Desktop mode». Ingen har imidlertid fått funksjonen til å fungere ennå, men uten at vi kan si med sikkerhet hva den gjør er det mulig Google leker med tanken på å tilby et slags datamaskin-grensesnitt. Tanken på å koble telefonen til en stor skjerm og bruke den med tastatur og mus som en stasjonær datamaskin er i alle fall ganske forlokkende. Vi krysser fingrene.

Hvem får oppdateringen og når kommer den?

Alle telefoner fra store produsenter som Samsung, Huawei, Sony og LG leveres jo med Android, så svært mange vil påvirkes av den nye Android-versjonen når den kommer.

Google har som vane å gi ut tidlige utgaver av nye Android-versjoner for utviklere i mars, noe de også er ventet å gjøre i år. Deretter drøyer det nok til sensommeren før de første vanlige brukerne får tilgang, og da gjennom oppdatering til Googles egne Android-telefoner aller først. Etter det igjen er det opp til hver enkelt produsent å oppdatere mobilene sine med den nyeste oppdateringen, noe som først pleier å skje utover høsten og vinteren.

Vi kommer tilbake med en sniktitt på nye Android «Q» så snart Google åpner for testbrukere mot våren.

(Kilde: Pocket Lint)