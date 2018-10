Dette er nye iPad Pro med tynne rammer og Face ID

Fra scenen i New York avduket Apple-sjef Tim Cook akkurat to nye iPad Pro-modeller med 11- og 12,9-tommers skjerm. Som ryktet får de nye modellene tynnere skjermrammer enn dagens modeller og kvitter seg dessuten med hjemknappen.

Slankere skjermrammer og Face ID

Den nye iPad Pro med 11-tommers skjerm er fysisk mindre enn dagens 10,5-tommer. Tilsvarende er den nye 12,9-tommer-modellen fysisk mye mindre enn dagens iPad Pro med like stort panel. Dette har Apple fått til ved å utstyre de nye iPadene med paneler som strekker seg nesten helt fra hjørne til hjørne, og man ser virkelig hvordan Apple har skrelt av så mye av rammen som mulig.

Nye iPad Pro får tynnere rammer og Face ID som lar deg logge nettbrettet og apper med ansiktet ditt.

Med mindre rammer ble det ikke plass til hjemknappen, som glimrer med sitt fravær. Dermed er Touch ID erstattet med ansiktsgjenkjenning via Face ID.

Kraftig A12X-prosessor

Begge de nye iPad Pro-modellene får Apples nye A12X-prosessor som er enda kraftigere enn A12-brikken som sitter i de nye iPhone Xs-modellene.

Brikken er bygget med 7 nm-teknologi og rommer over 10 milliarder transistorer. Ifølge Apple selv skal A12X gi inntil 35 prosent bedre enkeltkjerneytelse og inntil 90 prosent høyere ytelse med alle kjerner i sving enn dagens iPad Pro.

Grafikkmessig skal dessuten de nye iPad Pro-modellene være dobbelt så raske som dagens modell. Apple er jammen ikke snauere enn at de hevder nye iPad Pro er like rask som Microsofts stuekonsoll, Xbox One S, heller.

Ny ladeport (hurra!)

En ny USB Type-C-utgang gjør det mulig å overføre høyoppløst 4K-innhold med HDR-støtte til eksterne skjermer. Dette støttes ikke med dagens proprietære Lightning-utgang, som forsvinner. Dette grepet kan være et tegn på at Apple er på vei bort fra å bruke proprietære ladestandarder og føye seg til resten av bransjen som er samlet rundt USB-C.

Om du har både en iPad og en iPhone lar USB-C-porten deg dessuten lade telefonen din med en kabel og bruke iPad Pro som en batteribank.

Nye iPad Pro er 15 prosent tynnere enn dagens modeller, og med en mer firkantet form hvor kantene ikke lenger er avrundet får den nye muligheter. Apple Pencil fester seg nemlig magnetisk til rammen på iPad-en hvor den både lader og parer seg opp helt automatisk fra.

Apple Pencil smetter på plass takket være magneter rundt hele rammen og både parer seg opp og lader automatisk.

De nye iPad Pro-modellene kan bestilles fra i dag og sendes ut fra 6. november. 11-tommeren vil koste fra 8900 kroner mens 12,9-tommeren begynner på 10 900 kroner. Begge modellene er tilgjengelig med mellom 64 GB og 1 TB lagring, og i egne utgaver med 4G-støtte.