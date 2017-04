Dette er Nikon D7500 - kameraet som skal gi deg proff-følelsen uten å koste skjorta

Nikon har utvilsomt vært inne i en turbulent periode, noe som ble veldig tydelig da selskapet i februar i år kansellerte den mye forsinkede DL-kameraserien, annonserte «ekstraordinære tap» for 2016 og kuttet omtrent 1000 arbeidere gjennom frivillig førtidspensjon.

Og kort tid etter annonserte den japanske kamerakjempen at de fremover vil fokusere på både speilreflekskameraer og speilløse kameraer fra midten til toppen av prissegmentet. Med tanke på at speilløse kameraer også kan være kompakt og superzoom-kameraer, kan den uttalelsen bety så mangt, men nå har vi i alle fall det første, håndfaste beviset på at Nikon ikke kommer til å rulle seg over på ryggen og dø med det første.

Nikon D7500 - for den ivrige amatør

Foto: Nikon

Men hvis du ventet på de speilløse kameraene, må du nok vente litt lengre, for i første omgang er det enda en speilrefleks som kommer, nærmere bestemt Nikon D7500. Men det er kanskje fornuftig, siden nettopp speilrefleksen har vært ryggmargen i selskapet siden F-serien så dagens lys for snart 60 år siden, og det er tross alt på den deres gode navn og rykte står og faller.

Foto: Nikon

Ikke at det er noe umiddelbar fare for det siste; de forrige store speilrefleksene, D5 og D500 har blitt svært godt mottatt, og D7500 låner mye fra sistnevnte. Nikon sier selv det er derfor navnet slutter på 500 i stedet for 300, noe som egentlig ville vært mer naturlig siden dette er oppfølgeren til Nikon D7200.

Men D7500 arver flere ting fra D500, nærmere bestemt bildebrikken, prosessoren og lysmålingssystemet.

d730030 Foto: Nikon

Den nye bildebrikken har faktisk en noe lavere poengsum hos DXOMark enn den fra D7200, men den litt mer beskjedne oppløsningen (20,9 mot 24,2) skal gi litt bedre dynamikk på høyere ISO-verdier samt gjøre at kameraet kan prosessere bildene raskere. Sammen med den nye prosessoren gjør dette at D7500 kan gi oss en skuddtakt på opp til 8 bilder i sekundet (med råformat), der D7200 ikke klarte mer enn 6. Det høres kanskje ikke mye ut, men i praksis vil det ha mye å si for fotografer som skal ta mye bilder med bevegelse, som sport og dyreliv. Bufferkapasiteten er dessuten betydelig forbedret fra forgjengerens 18 råbilder, til 50.

d730031 Foto: Nikon

Autofokussystemet holder likevel D7500 tilbake til mellomsegmentet, da kameraet beholder forgjengerens 51 fokuspunkter (15 krysspunkter) mot D500s 153 punkter. Det nye lysmålingssystemet skal likevel gjøre kameraet bedre istand til å følge motiver i bevegelse enn D7200, men det er neppe helt på høyde med D500.

Hvem er det for?

I pressemeldingen sier Nikon at D7500 er kameraet for amatører og entusiaster som vil ha den høye ytelsen til D500, men som ikke trenger så mange ”profesjonelle” funksjoner. Ut fra det gjetter vi at det er flere små og store funksjoner som skiller modellene som mer kravstore brukere kanskje kan komme til å savne, men sånn grovt sett, ut fra den informasjonen vi har nå, virker D7500 i høyeste grad som et kapabelt kamera som kan tilfredsstille også profesjonelle brukere. I alle fall de som kjøper inn på et litt trangere budsjett.

Men med mindre du har spesifikt behov for speilrefleksens fordeler når det kommer til fotografering av sport, dyreliv og natur, tror vi nok at de fleste amatører og hobbyfotografer vil ha mer utbytte av et speilløst kamera. Sånn sett blir kanskje D7500 mer for profesjonelle og kravstore entusiaster på budsjett.

