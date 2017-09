Dette er september-mobilene

Et nytt flaggskip fra Samsung

Etter fjorårets Note 7-fadese har Samsung jobbet iherdig for å vinne tilbake brukernes tillit. De imponerte stort med Galaxy S8 tidligere i år, og denne måneden slippes den virkelige toppmodellen deres – Galaxy Note 8. Den skal by på alt Galaxy S8 kan, pluss litt til. Litt større skjerm, bedre kamera og en stylus-penn som Note-brukerne har elsket i mange år.

Vi har allerede testet Galaxy Note 8 og konkluderer med at det er en knallgod mobil. Den er akkurat så rask som Samsung skryter av, kameraet tar fine bilder og pennen er nyttig (i hvert fall for dem som liker å bruke den). Men i år har de nesten utkonkurrert seg selv i form av Galaxy S8+. Den er omtrent like stor som Note 8, og har nesten samme innmat, men koster hele 3000 kroner mindre.

