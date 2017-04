Dette er Googles nye, heftige VR-rigg

Søkegiganten Google har for lengst kastet seg på VR-toget i form av både Cardboard-brillene og en egen VR-plattform kalt Jump. Det første produktet laget for denne plattformen var den heftige GoPro-riggen Odyssey, og nå er den nye generasjonen Jump-kamera lansert. Det melder Engadget.

Denne gangen har Google samarbeidet med det kinesiske selskapet Yi Technologies, som presenterer det nye kameraet på sine hjemmesider.

Kameraet har fått navnet Yi Halo VR og består i likhet med Odyssey av 16 kameraer plassert i sirkel. I tillegg har imidlertid den nye riggen også et kamera på toppen for et mer komplett bilde av omgivelsene.

Foto: Yi Technology

Takler 8K-oppløsning

Ved hjelp av Jump-plattformen er den nye riggen i stand til å sy sammen ekte, tredimensjonal VR-video i en oppløsning helt opp til 8K, altså 8192 x 8192 piksler, med en bildefrekvens på 30 bilder per sekund. Det takler en oppløsning på også svært respektable 5760 x 5760 piksler, altså 6K, med 60 bilder per sekund.

Av andre tekniske spesifikasjoner har Yi Halo VR en 2,2-tommers berøringsskjerm på siden, mikrofon som kan ta opp lyd fra alle retninger og et innebygget batteri som skal gi rundt 100 minutter med videoopptak. Riggen styres med en Android-app, og Googles egne Pixel-telefoner er anbefalt.

De ytre dimensjonene er på 28,7 cm x 28,7 cm x 19,2 cm, og vekten ligger på ganske beskjedne 3,5 kilogram med batteri. Kanskje ikke helt uventet dreier det seg dessverre ikke om et direkte billig produkt, og ifølge Engadget har VR-riggen en amerikansk pris på 17 000 dollar, cirka 145 000 kroner.

Dermed er det altså ikke primært rettet mot vanlige forbrukere. Les mer om produktet hos Yi Technology, og under kan du se en prøvevideo i stereoskopisk VR for deg som har utstyr til å spille av slikt.

