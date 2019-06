Sikkerhetsekspert om Huawei-situasjonen: – Dette er et problem fra helvete

Det er umulig å verifisere om teknologi er helt sikkert eller ei. Det mener Olav Lysne, professor og direktør hos Simula, som tirsdag morgen diskuterte den nåværende Huawei-situasjonen på et seminar i regi av Teknisk Ukeblad.

– Hvis noen hadde spurt meg om en enhet er helt sikker, og jeg hadde fått uendelig med penger og uendelig med tid for å verifisere det, hadde jeg måttet si «beklager, det kan jeg ikke», for det går rett og slett ikke an. Dette er en helt ny situasjon i verden vi lever i i dag, hvor teknologi rett og slett ikke kan etterprøves, sier Lysne.

Lysne ledet det såkalte Lysne-utvalget som har bidratt til å legge grunnlaget for Norges digitale grenseforsvar, og regnes som en av Norges fremste eksperter på digital sikkerhet.

– Ja, de kan hackes

– Er det teknisk mulig for en PC eller mobil å «ringe hjem»? Ja, det er det. Er det teknisk mulig å gjøre det umulig å oppdage? Ja, det er dessverre også mulig. Er det mulig å gjøre at bare en håndfull Huawei-ansatte vet om at dette skjer? Igjen, så er svaret dessverre ja, forklarer Lysne.

Lysne sier at ettersom det er umulig å vite om utstyr er helt sikkert eller ei, koker det hele ned til tillit. Hvis man ikke kan verifisere at en mobiltelefon eller et mobilnett er helt sikkert og ikke misbruker dataen som sendes, er man nødt til å stole på produsenten og leverandøren som har laget produktene.

Kan vi stole på Huawei?

Paul Scanlan oppfordret Norge å ta ansvar i internasjonal sammenheng for å dempe uroen rundt Huawei. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Paul Scanlan, Huaweis teknologisjef i Europa, er enig med Lysne, og bekrefter at det er umulig å verifisere at noe er helt sikkert. Derfor pekte han også på at hele sikkerhetspørsmålet dreier seg om tillit:

– I dag opererer vi i 172 land, hvor det bare er to som ikke stoler på oss. 170 land stoler på oss, Norge inkludert, sier Scanlan, som peker på at Storbritannia var ett av landene som var skeptiske da Huawei ville bygge ut mobilnettet deres i 2008.

– Vi åpnet opp og viste dem alt vi hadde. Vi hadde ingenting å skjule. De ba oss om å se all koden vår, og vi lot dem se alt. Vi opprettet et eget sikkerhetssenter i Storbritannia for å gjøre det lettere for dem å granske oss, og de gikk igjennom så mye de kunne. De gikk igjennom rundt 70 prosent av alt vi hadde. Mer enn det er nesten teknisk umulig.

Huawei har levert både 3G- og 4G-utstyr i Storbritannia, men har møtt samme kritikk der som i Norge. I Storbritannia har en tidligere MI6-agent uttalt at Huawei utgjør en sikkerhetsrisiko, mens her i Norge har NSM sagt at mobilnettet bygd av Huawei ikke er godt nok for gradert informasjon.

Under seminaret inviterer han Norge til å lære seg kjenne både Kina og Huawei:

– Jeg oppfordrer Norge til å lede diskusjonen globalt. Kom og besøk fasilitetene våre. Vi har ingenting dere ikke kan få se på. Bruk deres internasjonale rykte for å skape litt beroligelse, eller i det minste fortell oss hva vi kan forbedre. Fortelle oss hva som skal til, så skal vi adlyde, avslutter Scanlan.

Telenor svarer ikke om de har tillit til Huawei

Her i Norge har Huawei bygd ut 4G-nettet hos både Telia og Telenor, og begge operatører jobber med kineserne om å bytte det fremtidige 5G-nettet også. Telenor vil hverken bekrefte eller avkrefte at de har tillit til Huawei, da vi spør om nettopp dét i en e-post:

– Har Telenor tillit til Huawei?

– Tillit er en viktig del av ethvert samarbeid uavhengig av leverandør, men tillit betyr ikke at man kan utelukke risikoreduserende tiltak. Telenor Norge baserer risikostyring på kunnskap om vår egen infrastruktur, sårbarheter og et løpende arbeid med trusselbildet. Det er Telenor Norge som drifter mobilnettet og som dermed reduserer risiko, skriver Caroline Lunde, kommunikasjonssjef i Telenor Norge til Tek.no.

– Telenor Norge tar valg på leverandør til 5G-radionettet i løpet av 2019, og vi ønsker ikke nå å kommentere på enkeltleverandører, utdyper Lunde i en e-post senere.

– Huawei har gjort så godt de har kunnet

Olav Lysne mener det ikke er noe som skiller seg ut ved Huawei som gjør at de er mindre troverdige enn deres konkurrenter. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

– Vi ser ut til å leve i en verden hvor vi ikke har nok tillit til å få Huaweis problem til å forsvinne, men jeg vil si at i den vanskelig situasjonen Huawei har havnet i så har de gjort så godt de kan, sier Lysne, som mener Huawei har forsøkt å være så åpne de har kunnet være, til tross for at det altså er umulig å verifisere at alt er trygt.

– Det er ikke Huaweis skyld at sikkerheten ikke kan verifiseres, eller at vi lever i en verden hvor vi ikke kan stole på hverandre, sier Lysne, som beskriver hele situasjonen som et problem fra helvete:

– Hele spørsmålet rundt Huawei er virkelig, virkelig vanskelig. Det er et problem fra helvete som er utrolig vanskelig å løse. Det jeg virkelig håper er at dette ikke leder oss til en teknologifremtid hvor verden er splittet i to, noe jeg tror dagens handelssituasjon bidrar til. På grunn av handelskrigen tvinges alle produsenter å finne løsninger som gjør dem mer uavhengige av hverandre, noe de er nødt til å gjøre for å overleve. Dette er de første stegene mot en splittet teknologisk verden. Dét er den virkelige trusselen her, sier Lysne.

Amerikanske ambassaden: Dette handler ikke om handelskrigen

Patrick D. Martino fra den amerikanske ambassaden møtte opp på debatten som tilskuer, men gjorde det tydelig fra salen hva USA mente om Huawei. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Da hoveddelen av debatten var over, og Lysne og Scanlan hadde fått sagt sitt, ble det åpnet opp for kommentarer fra salen. Da spratt Patrick D. Martino opp, som jobber med miljø, forskning, teknologi og helse for den amerikanske ambassaden. Han hadde tre nedskrevne punkter han ville få frem:

– Først av alt så handler ikke dette om handelskrigssituasjonen. Dette handler om nasjonal sikkerhet, og det er det USA bryr seg om, begynte Martino, før han gikk videre til sine tre punkter:

– Vi ser på intensjoner, evner og muligheter. Kina har blitt pekt ut som en ondsinnet ("malign") cyberaktør av USA og allierte tidligere, så du er nødt til å se på intensjonene til Kinas myndigheter her. Så kommer vi til statens evner til å utøve makt. I Kina har de en sikkerhetslov, som kinesiske selskaper er nødt til å følge, som kan tvinge dem til å delta i ondsinnet aktivitet, og Huawei befinner seg i denne situasjonen, hevdet Martino.

Denne kinesiske sikkerhetsloven var nylig tema for Huawei Norge, som ansatte et norsk advokatfirma til å gå igjennom alle regler og lover selskapet måtte forholde seg til. Deres konklusjon var at Huawei Norge er ikke forpliktet til å gi informasjon til kinesiske myndigheter.

Martino fortsatte:

– Med 5G åpnes angrepsrommet opp. Det er ikke lenger bare mobilen din sin vil være tilkoblet nettet, men bilen din og kjøleskapet ditt – hva enn som kan være tilkoblet vil være tilkoblet. Det kommer til å være enorme muligheter her, sa han.

– Dermed har du den kinesiske staten som har evnen, intensjonen og muligheten til å bruke 5G-nettet. Det er ikke snakk om en rykende pistol her, men heller en ladet pistol, konkluderer Martino, som foreslår å droppe Huawei til fordel for andre aktører:

– Løsningen er at det finnes andre potensielle aktører der ute. Vil det koste mer? Ja, men dette handler om å tenke på fremtiden. Tenke på å være forberedt og å tenke på forebyggende.