Dette er en hjemmelaget versjon av Razers bærbare med tre skjermer

I forbindelse med CES-messen viste Razer frem en bærbar PC med den unike egenskapen at den skiltet med hele tre innebygde skjermer. Konseptet var så attraktivt at prototypene faktisk ble stjålet fra messegulvet på CES, men nå finnes det en video som viser deg hvordan du kan lage din egen.

Mannen bak YouTube-kanalen JerryRigEverything, som tidligere blant annet har utført tøffe ripetester på iPhone, la nylig ut en ny video hvor han demonstrerer hvordan han selv konstruerte en bærbar med tre skjermer.

Brukte to USB-skjermer

Som man kan lese i beskrivelsen av videoen er prosjektet direkte inspirert av nettopp Razers Project Valerie. PC-en er i utgangspunktet en vanlig, eldre Toshiba-bærbar som hobbybyggeren festet to USB 3.0-drevne skjermer til på sidene.

Hengsleløsningen er ikke direkte elegant. Foto: YouTube

De to ekstraskjermene var av merket AOC med en størrelse på 16 tommer, som ble skaffet fra amerikanske Amazon. PC-en er naturlig nok en vesentlig mindre elegant og smidig affære enn Razers konsept.

Foldes sammen med digre hengsler

I stedet for at skjermene skyves ut på sidene, foldes skjermene på amatørvarianten sammen ved hjelp av metallhengsler som ikke er direkte diskré når det gjelder dimensjoner. Ferdig sammenfoldet er maskinen etter videoen å dømme en temmelig tykk sak.

For ikke å skade skjermene måtte hengslene limes til skjermene ved hjelp av et spesiallaget, sterkt lim. Upolert ytre design til tross fungerer maskinen tilsynelatende etter hensikten, så om du skulle ha en gammel bærbar liggende, er det bare å prøve selv. Videoen kan du se under.

