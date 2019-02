Dette er en Harley-Davidson elscooter

Amerikanske Harley-Davidson annonserte for noen måneder siden at de skulle satse på elektriske motorsykler. Nå har X Games-vert Jack Mitrani prøvekjørt et helt nytt konsept fra selskapet, melder The Verge.

Normalt forbinder man selskapet med ikoniske motorsykler med forbrenningsmotor, men selskapet ser altså på nye veier å gå.

Fra før har Matt Levatich, direktøren i Harley-Davidson, lovet denne fullelektriske motorsykkelen innen et års tid.

En slags scooter

Videoen, som du for øvrig kan se nederst i artikkelen, viser en ganske så tøff doning som ikke kan sies å se ut stor motorsykkel. Men det er heller ingen tråsykkel, siden den har et fravær av pedaler. Det skal være en elscooter.

Videoen viser en ganske enkel ramme med det som skal være batteriet og motoren kapslet inn i bunnen av rammen. Hjulene består av felger med eiker og et tradisjonelle gatedekk for motorsykler.

Det som gjør denne sykkelen lett gjenkjennelig som en Harley-Davidson er «lykten» som er plassert mellom fremgaflene. Som virker å være en led-variant rundt et åpent hull. I tillegg er styret ganske høyt opp, så tankene farer raskt mot nettopp sykler selskapet er kjent for å lage.

Virker å komme i produksjon

Enn så lenge er dette også en konsept, men skal vi tro den amerikanske nettavisen, så virker det som Harley-Davison har tenkt å sette denne i produksjon.

Ut ifra videoen så virker sykkelen å fungere greit, selv om føreren virker noe utilpass med å kjøre rundt på snølagte veier.

Siden det er snakk om et konsept, så kommer det ikke frem hvor langt enn kan gjøre på dette kjøretøyet, ei heller hvor fort den går. Samtidig så blir det bare vill gjetting om hva den kommer til å koste.

Video:

(Kilde: The Verge)