Dette er elbilene som kommer i 2019

Nissan Leaf var Norges mest solgte bil i 2018, med hele 12 303 biler solgt. Det offentliggjorde Opplysningsrådet for veitrafikken onsdag.

Det er en historisk dag, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV da han presenterte tallene i dag. Det er nemlig første gang på 11 år at Volkswagen Golf ikke er Norges mest solgte bil.

e-Golf er riktignok nummer to på lista, med 7 238 rene elbiler, og av de 15 mest solgte bilene i Norge var det kun én som ikke hadde noen form for elmotor, og det var Skoda Octavia.

Faktisk utgjorde elbilene hele 31,2 prosent av bilsalget i 2018, opp fra 20,8 prosent i 2017. Totalt ble det solgt 46 092 nye elbiler i Norge i 2018.

Om vi inkluderer bruktimport er andelen elbiler blant førstegangsregistrerte biler i 2018 hele 34,2 prosent. Altså var mer enn én av tre nye biler i 2018 helelektriske, og det sørget også for at gjennomsnittlig CO2-utslipp sank fra 82 gram/km i 2017 til 71 gram/km i 2018. Andelen rene bensin- og dieselbiler sank omtrent tilsvarende, fra 47,8 prosent i 2017 til 39,7 prosent i 2018.

Totalt utgjorde ladbare biler 51,9 prosent av salget i 2018, mot 41,8 i 2017.

Volkswagen største merke

Totalt endte salget av nye personbiler på 147 929 biler i 2018. Det var 6,8 prosent ned fra året før, men 2018 var likevel året med det sjette største bilsalget i historien.

Dette var de mest solgte bilene i 2018:

Plass Modell Antall 2017 Antall 2018 1 Nissan Leaf 3 374 12 303 2 VW Golf 12 164 9 859 3 BMW i3 5 036 5 687 4 Tesla Model X 4 748 4 981 5 Mitsubishi Outlander 4 274 4 323 6 Toyota Yaris 4 071 3 856 7 Volvo XC60 2 475 3 687 8 Tesla Model S 3 712 3 633 9 Toyota RAV4 4 821 3 627 10 Renault Zoe 2 533 3 141 11 Skoda Octavia 3 604 3 134 12 Toyota C-HR 3 508 3 098 13 Hyundai Ioniq 2 371 2 971 14 Volvo V90 3 426 2 902 15 Volkswagen Passat 4 544 2 692

Kilde: Statens vegvesen via Opplysningsrådet for veitrafikken

Og selv om Volkswagen mistet topplassen hva gjelder modeller, er de fortsatt Norges største bilmerke i totalsalg. Toyota er nummer to og Nissan nummer tre, nesten kun på grunn av Leaf.

Videre på lista finner vi BMW, Volvo og Tesla på sjetteplass.

Thorsen og OFV spår et totalsalg på 146 300 biler i 2019, men påpeker at de er på dypt vann med prognosene sine, og at leveringssituasjonen for elbiler er blant faktorene som gjør det vanskelig å spå bilsalget videre.

Men hvilke biler kan vi vente oss i 2019? Vi har tatt en kikk på bilene som er varslet, selv om det ikke er hundre prosent sikkert at alle disse vil være å se på veien i år.

Nissan Leaf med 60+ kWh batteri

Lansering: Høyst sannsynlig neste uke

Leveringsstart: Foreløpig ukjent

Da Nissan lanserte sin oppdaterte Leaf-variant med 40 kWh batteri i fjor, ble det klart at det også var en versjon med minst 60 kilowattimer på vei. Denne skal ryktene ha det til at skal vises frem allerede på CES-messen i Las Vegas den kommende uken.

Nissan Leaf kommer høyst sannsynlig i utgave med større batteri på CES-messen i Las Vegas kommende uke. Den vil se lik ut som dagens 40 kWh-versjon. Foto: Hanne Hattrem, VG

Ryktene har pekt i retning av en økning av ytelsen fra 110 til 149 kilowatt (200 hestekrefter), men ingen endring i selve designet og karosseriet. Det bør gi en rekkevidde på snaue 50 prosent mer enn dagens modell, som har en rekkevidde på 270 kilometer etter WLTP-standarden.

Et av de store spørsmålene rundt nye Leaf er hvorvidt Nissan har funnet plass til et ordentlig varme- og kjølesystem for batteriet.

Dette har vært ett av minusene med Leaf-generasjonene frem til nå, som blant annet har den konsekvensen at hurtiglading ikke går like raskt som på enkelte andre elbiler, spesielt om det er snakk om gjentatte hurtigladesekvenser på samme dag.

Cars Direct meldte i høst at Nissans foreløpige prisplan tydet på et påslag på 5500 dollar sammenliknet med 40 kWh-versjonen, snaue 50 000 kroner. Det bør bety en startpris på rundt 330 000 kroner, omtrent det samme som Hyundai skal ha for sin (riktignok meget godt utstyrte) Kona.

Trumfkortet for Nissans del blir nok igjen at de har vist at de kan levere mange elbiler på rimelig kort tid. Leaf ble som nevnt den aller mest solgte bilen i Norge i 2018, og de vil nok kunne levere mange også i 2019.

Tesla Model 3

Lansering: Bestillingene i Norge startet i desember

Leveringsstart: Februar

Tesla Model 3 ruller ut på norske veier i februar. Sannsynligheten er stor for at den vil bli et svært vanlig syn i løpet av kort tid. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bilen som nok kan stikke kjepper i hjulene for Nissan hva gjelder leveringstoppen i 2019 kan imidlertid vise seg å bli den nye Teslaen. Model 3 er varslet leveringsklar i Norge fra og med februar, og alle som la inn bestilling før nyttår skal kunne vente seg bil før første halvår er ferdig. Det gjaldt også for kunder som la inn reservasjon og konfigurerte bil i siste liten før nyttår.

Vi vet ikke hvor mange reservasjoner Tesla har hatt for Model 3 i Norge, og Tesla har ikke villet si noe om akkurat det heller, men Elbilforeningen anslo på senhøsten at Tesla hadde 10 000 reservasjoner i Norge. De medgikk likevel overfor oss at dette var et svært konservativt estimat, og at sjansen var stor for at det egentlige tallet var høyere.

Det er derfor ikke usannsynlig at det vil dukke opp et femsifret antall på norske veier lenge før 2019 er omme – spesielt med tanke på at Tesla har nådd produksjonsrater på over 6000 biler i uka.

De som venter på de billigste modellene må imidlertid vente en stund til. Foreløpig er det kun de to mest kostbare versjonene som er i salg: Long Range med firhjulstrekk og Performance. Disse får imidlertid en meget solid rekkevidde på hele 544 kilometer etter den europeiske WLTP-standarden.

De europeiske Model 3-modellene får for øvrig en såkalt CCS-kontakt for hurtiglading, som gjør at Tesla er nødt til å bygge om hele Supercharger-nettverket sitt med nye plugger. Det gjør også at Model 3 kan hurtiglade hos andre tilbydere av hurtiglading uten bruk av adapter.

Model 3 Long Range AWD starter i øyeblikket på 464 020 kroner, og om du legger på oppgradert Autopilot og vinterhjul snakker vi fort 520 000-530 000 kroner.

Kia e-Niro

Lansering: Salgsstart i Norge var i oktober

Leveringsstart: Januar

Kias helelektriske Niro skal dukke opp på norske veier allerede i løpet av inneværende måned, men historien ser ut til å bli litt av den samme som hos søstermerket Hyundai, med produksjon som er langt lavere enn etterspørselen. Det førte til at Kia stengte for reservasjoner på bilen allerede i november, da 6200 hadde betalt inn depositum.

Kia e-Niro skal leveres til de første kundene i januar. Men Kia klarer ikke levere mer enn høyst et par tusen i 2019. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kia har uttalt at de venter rundt 2000 biler til Norge i 2019, så det er ikke usannsynlig at det blir sent 2020, kanskje 2021, før alle på listen kan få bil, skulle samtlige velge å tegne kontrakt. Mangel på kobolt til batteriproduksjon har blitt pekt på som årsak til den litt seige produksjonen.

e-Niro starter på drøye 377 000 kroner i en meget velutstyrt utgave. Batteriet på 64 kWh gir en WLTP-rekkevidde på 455 kilometer, nedjustert fra 485 etter at Kia oppdaget at selskapet de hadde brukt til å gjennomføre testen hadde en feil i testmetodikken.

Bilen har ellers en motor på 204 hestekrefter, 395 Nm dreiemoment og akselerer fra 0-100 på 7,8 sekunder. De som står først i køen går for øvrig potensielt glipp av to ting de sannsynligvis gjerne skulle ønsket bilen hadde: Hengerfeste og tilhørende app.

Hengerfestet er noe Kia sentralt ønsker å gjennomføre en omfattende vintertest av før de legger til som en mulighet, selv om de første testene har sett «veldig bra ut». App krever på sin side en navigasjonsenhet med støtte for SIM-kort, noe modellen på de første bilene ikke har.

Kia Soul 2019

Lansering: April eller mai

Leveringsstart: Ukjent

Kia har også en annen elbil på vei til markedet i 2019, og det er en ny versjon av relativt populære Soul.

Nye Kia Soul kommer i salg i år - med betraktelig større batteri enn dagens modell. Foto: Kia

Den får oppdatert design og den samme drivlinjen som e-Niro, med 204 hestekrefter, 395 Nm dreiemoment og et batteri på 64 kWh.

Soul får også oppdaterte sikkerhetsfunksjoner, som kollisjonsvarsel, filskiftvarsel, filholder, tretthetsvarsel og varsel for kryssende trafikk bak. Som e-Niro bytter også Kia til CCS-standarden på hurtiglading, og fra type 1 til type 2 for normallading.

Kia Norges informasjonsansvarlige Mette Simonsen Sauge sa i slutten av november at de ventet endelig lansering av bilen i april eller mai, så det er nok enda en stund til vi får se den nye Soul-varianten på norske veier.

Det er vel heller ikke usannsynlig at den lider samme skjebne som e-Niro, med vanskelig tilgang på batterier og tilhørende begrenset produksjon.

Audi e-tron

Lansering: Norske kunder fikk bestille i desember

Leveringsstart: Uke 9

Litt murring rundt utstyrsnivåer og priser på ekstrautstyr til tross: Audis e-tron blir nok også en storselger i 2019.

Audi e-tron har leveringsstart i uke 9, opplyser Audi. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

I forbindelse med prøvekjøringen av bilen i desember opplyste Audi at de hadde rundt 7500 nordmenn som hadde betalt depositum på e-tron. Audi-sjef Elin Sinervo medgikk imidlertid i høst at mange av disse nok også sto i kø for andre biler, så det gjenstår å se hvor mange som faktisk gjennomfører kjøpet.

Bilen starter på 651 900 kroner, men innstegsversjonen har nærmest null utstyr inkludert.

Siden vi skrev om prisene først har Audi kommet med en oppdatert prisliste, og modellutvalget ser nå slik ut:

Audi e-tron 55: 651 900,-

651 900,- Audi e-tron 55 Advanced Plus: 749 700,-

749 700,- Audi e-tron 55 Exclusive: 827 900,-

Audi e-tron har solide 95 kWh batteri, som gir en estimert WLTP-rekkevidde på 466 kilometer. Bilen har 365 hestekrefter (med boost-modus opp til 400) og 664 Nm maksimalt dreiemoment. Det gir 0-100 km/t på 5,7 sekunder. e-tron kan også lades meget raskt, med støtte for opptil 150 kW hurtiglading.

Audi har ikke villet si så mye mer om levering enn at den skal starte tidlig i 2019, og at de er sikre på at Norge vil få mange biler.

Informasjonssjef Morten Moum for Audi i Harald A. Møller sier nå til Tek.no at de starter kundeleveringer i uke 9, altså siste uka i februar.

Mercedes-Benz EQC

Lansering: Produksjonsmodellen ble først vist frem i oktober

Leveringsstart: Foreløpig ukjent

Mercedes-Benz gjør comeback i elbilmarkedet med EQ-serien, og modellen EQC er først ut.

Mercedes-Benz EQC gjør at markedet for elektriske premium-SUV-er begynner å bli stort. Foto: Daimler AG

Denne SUV-en får firhjulsdrift med to motorer som til sammen yter 408 hestekrefter. Toppfarten er begrenset til 180 kilometer i timen, og 0-100 kilometer i timen skal gå unna på 5,1 sekunder, takket være et solid maksimalt dreiemoment på hele 765 Nm.

Batteriet er på 80 kWh, noe som skal gi en rekkevidde på over 400 kilometer WLTP. Hurtiglading kan gjøres med opptil 110 kW, og bilen har en ombordlader på 7,4 kW.

Til mange nordmenns store glede får EQC tauekrok med mulighet til å trekke 1800 kilo. Det er ikke helt på Tesla Model X-nivå (2300 kilo), men betraktelig mer enn for eksempel Jaguar i-Pace (750 kilo).

Prisen er foreløpig ikke kjent, men det er sannsynlig at den vil ligge i samme landskap som hovedkonkurrenten Audi e-tron. Den starter altså på drøye 650 000 kroner.

EQC skal være klar for salg i løpet av andre kvartal 2019.

DS3 Crossback

Lansering: Produksjonsmodellen ble først vist frem i september

Leveringsstart: Til høsten

PSA-gruppen, med merkene Citroën, Peugeot og DS, overrasket i høst ved å varsle en splitter ny elbil fra premiummerket DS.

DS3 Crossback blir en rimelig elbil med brukbart stort batteri på 50 kWh. Foto: PSA

Bilen får et batteri på 50 kWh og en rekkevidde på over 300 kilometer etter WLTP-standarden. Hurtiglading skal kunne skje med opptil 100 kW, og bilen får 136 hestekrefter og 260 Nm dreiemoment.

Ved lansering sa PR- og informasjonssjef Stian Gihle i PSA at DS3 vil bli en «luksuriøs folkebil», og setene kommer for eksempel med massasjefunksjon, varme og elektrisk justering. Bilen skal også være ekstra godt lydisolert, med ekstra lyddemping i frontruten og tykkere plater i dørene.

Prisen er anslått å starte på rundt 300 000 kroner, med leveringsstart til høsten. Gihle sier til Tek.no nå at det ikke er så mye nytt å melde om bilen, men at den er i rute og det er 1 600 på lista i Norge nå.

Bildene av bilen er for øvrig av den endelige produksjonsutgaven, ikke av en konseptversjon, slik vi kjenner fra mange andre bilprodusenter.

Porsche Taycan

Lansering: Foreløpig er kun konseptbilen vist frem

Leveringsstart: Rundt årsskiftet 2019-2020

Porsches kommende helelektriske elbil er endelig på vei til markedet i år, med biler på veiene mot slutten av året eller helt i begynnelsen av 2020.

Taycan, eller Mission E som den tidligere het, er ekstra spennende fordi den introduserer et 800 volts-system ombord, og med det det som sannsynligvis vil være den raskeste elbilladingen av noen bil ved lansering, nemlig opptil 350 kW.

Porsche Taycan får 800 volt-system ombord, og støtte for svært rask hurtiglading. Foto: Porsche

Det skal kunne gi strøm nok til å kjøre 100 kilometer på bare fire minutter – selvfølgelig fra ladestasjoner som i praksis foreløpig ikke eksisterer. Porsche er imidlertid gjennom VAG-gruppen medeier i Ionity-nettverket som er under bygging i disse dager, og dette skal få 350 kW-støtte etter hvert.

Batteristørrelsen er foreløpig ikke kjent, men Porsche har tidligere sagt at bilen vil få rundt 500 kilometers rekkevidde etter den urealistisk snille og utgående NEDC-standarden.

Autocar skrev i høst at Porsche jobber med flere varianter av bilen med ulik motorytelse, fra rundt 400 til 600 hestekrefter. Porsche har også bekreftet at Taycan vil få en litt mer SUV-aktig variant, kjent som Cross Turismo i konseptversjon, etter hvert.

Prisen er ikke kjent, men Porsche har antydet at prisen vil ligge et sted mellom en Cayenne og en Panamera. Det er riktignok i Tyskland, som har et helt annet avgiftsregime enn i Norge. Vi gjetter en startpris på like under 700 000 kroner.

Mini Electric

Lansering: Foreløpig er kun konseptbilen vist frem

Leveringsstart: Ukjent, trolig ikke før 2020

Konseptbilder er fortsatt det eneste vi har av den elektriske Minien. Bilde: BMW Group

Minis kommende elbil ble først vist frem i 2017, men fortsatt er det kun konseptbilder vi har å vise til.

Bilen skal lanseres i år, uten at vi vet om det betyr at den også vil komme i produksjon i 2019. Den norske importøren Bavaria skriver på sine nettsteder at den trolig vil rulle ut på veiene i 2020.

Vi vet heller ingenting om spesifikasjoner, men BMW har sagt at konseptbilen er bygget på dagens kjernemodell med tre dører, og at en del av elementene vil være 3D-printede.

Hvilken bil venter du på? Hør fra deg i kommentarfeltet.