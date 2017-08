Dette er det nyeste bildet av iPhone 8

Et nytt og avslørende bilde av Apple iPhone 8 har akkurat lekket på nettet. Nok en gang er det den kjente lekkeren Evan Blass (Evleaks) som står for avsløringen via Twitter-kontoen sin.

Evleaks er verdensskjent for å lekke pressebilder av kommende produkter langt før de slippes offisielt. I forkant av MWC lekket han det som skulle vise seg å være bilder av Huawei P10, og i mai avslørte han den nye utgaven av Surface Pro 4 (som skulle vise seg å bare hete Surface Pro.

Bildet han har lekket denne gangen viser forrige ukes iPhone-avsløringer hintet om: En enorm skjerm som dekker omtrent hele framsiden av mobilen, kun avbrutt av et lite område på toppen hvor fronthøyttaleren, frontkamera og et par sensorer sitter.

Ifølge ryktene skal det være en AMOLED-skjerm på 5,8 tommer.

Slik ser altså iPhone 8 ut med et deksel på, ifølge Evan Blass. Foto: Evleaks/Evan Blass

Rundt mobilen sitter det som ser ut som et deksel fra Urban Armor Gear, som har et tilsvarende deksel til iPhone 7:

Slik ser dagens iPhone 7 ut med et tilsvarende deksel som iPhone 8-bildet over. Foto: UAG

Kampen om skjermrammene

På grunn av det tjukke dekselet er det ikke godt å si nøyaktig hvordan mobilen ser ut, men skjermen er uansett en god indikasjon på at Apple går i frontalangrep på mobiler som LG G6, Samsung Galaxy S8 og Xiaomi Mi Mix, som også har satset på enorme skjermer med minimale rammer. Også Googles kommende Pixel-mobil ryktes å ha kjempetynne rammer.

Hjemknappen forsvinner

Som det kommer tydelig fram av bildet er den ikoniske, runde hjemknappen borte. Funksjonaliteten forsvinner derimot neppe, og det vil trolig være mulig å trykke hardt på den nederste delen av skjermen for å komme tilbake til hjemskjermen, eller for å aktivere Siri. Litt som på Samsung Galaxy S8 altså, hvor hele knapperaden nederst på mobilen forsvant på grunn av den enorme skjermen.

Det store spørsmålet er imidlertid hva som skjer med fingeravtrykksleseren. Samsung var nødt til å flytte sensoren til baksiden av mobilen, ved siden av kameraet, noe mobileksperten vår hatet. Det har imidlertid gått rykter om at Apple muligens har klart å legge inn en fingeravtrykksleser bak skjermen, noe vi fikk demonstrert av den kjente brikkeprodusenten Qualcomm.

To S-modeller og en iPhone 8?

Samsung Galaxy S8 blir trolig den største utfordreren til iPhone 8. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dersom alle ryktene viser seg å stemme, får vi hele tre iPhone-modeller under den kommende lanseringen. Men to av dem ventes å bli S-modeller av dagens iPhone 7 - altså oppgraderte telefoner med design som er mer eller mindre lik den vi kjenner i dag.

I tillegg til disse to ventes en telefon ingen helt vet navnet på. Den har så langt blitt omtalt under tre forskjellige navn; iPhone 8, iPhone X og noen steder har den også gått under navnet iPhone Pro, muligens etter iPad Pro og MacBook Pro.

Det har også blitt snakket mye om mulighetene for trådløs lading.

Når kommer den?

Det kanskje viktigste spenningsmomentet som gjenstår er når telefonen faktisk kommer. Det har gått flere rykter om at Apple ikke rekker å bli ferdige med toppmodellen sin i tide til å slippe den rett etter den ventede høstlanseringen. Enkelte rykter har også hevdet at den ikke vil bli klar før over nyåret.

Akkurat hva som faktisk vil skje, er uvisst. Men i den senere tid har det ikke vært helt uvanlig for Apple å lansere produkter som ikke kommer i salg før et godt stykke etter selve lanseringen. Apple Watch tok en stund lenger enn planlagt for selskapet, og fikk i praksis to lanseringer; en der den ble vist frem, og en der salgsstart ble annonsert.