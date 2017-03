Dette er det første glimtet av Android-skaperens heftige iPhone-utfordrer

Andy Rubin har langt på vei beveget seg ut av rampelyset etter at han sluttet hos Google i 2014, men har for lengst rukket å skrive seg inn i mobilhistorien som en av hovedmennene bak Android-operativsystemet. I januar kom det rykter om at Rubin skulle gjøre storstilt comeback med en helt ny mobil, og nå er det ikke lenger rykter.

Som blant andre TechCrunch fanget opp la Rubin nemlig nylig ut et teaserbilde av den kommende telefonen på Twitter-kontoen sin.

Utfordrer iPhone og Pixel

Bildet bevarer riktignok en god del mystikk ved at vi kun ser hjørnet av mobilen, men ikke desto mindre kan bildet tolkes som bevis på at mobilen faktisk er underveis og formodentlig ikke skrekkelig langt unna en lansering. Det eneste man i grunnen av tyde fra bildet er at mobilen får tynne rammer.

Andy Rubin. Foto: Wikipedia

Kilder som nettstede Bloomberg var i kontakt med i januar kunne imidlertid fortelle litt mer. Gjennom et nytt selskap kalt Essential, bestående av rundt 40 personer hentet fra både Google og Apple, skal Android-grunnleggeren visstnok sikte seg inn mot det øvre mobilsegmentet.

Nærmere bestemt vil han utfordre blant andre iPhone og Googles Pixel-telefoner. Ifølge kildene til Bloomberg skal minst én av prototypene ha en skjermflate som er større en iPhone 7 Plus, som er 5,5 tommer, men likevel ha mindre formfaktor på grunn av et nesten rammeløst design.

Keramisk deksel

Den byr angivelig også på materialer fra øverste hylle, hvorav en av prototypene har keramisk deksel. Mobilene skal visstnok også kunne oppgraderes med nye maskinvarefunksjoner. Det er uklart hva dette innebærer, og hvorvidt det dreier seg om en form for modulbasert løsning.

Andy Rubin og selskapet har imidlertid ikke bare planer om å lansere mobiler, men planlegger visstnok en rekke ulike typer enheter som utgjør en egen smarthus-plattform. Det skal dreie seg om proprietære teknologier, og selskapet har et stort fokus på kunstig intelligens i arbeidet.

Når vi får se Andy Rubins mobil er uvisst, men teaserbildet indikerer at det trolig ikke er lenge til.

