Dette er den nye spillkonsollen til Atari

De fleste som har kjennskap til spillkonsoller har nok hørt om Atari, som var en sentral aktører i spillkonsollenes tidlige epoke, men som nå er et navn med relativt lav profil. Nå har selskapet for alvor havnet i søkelyset igjen – med noe så uventet som en ny spillkonsoll.

Den nye spillkonsollen heter Ataribox, og nylig ble de første bildene av maskinen sendt ut til interessenter som har registrert seg via e-post. Bildene ble lagt ut av bruker på nettstedet Reddit.

Gammeldags design

Ataribox ble først avslørt i forbindelse med den store spillmessen E3 i juni. Avsløringen kom i form av knapp teaser-video som ikke inneholdt allverdens med detaljer om konsollen. Atari skriver i meldingen som nylig ble sendt ut til interessenter at den korte videoen likevel førte til enorm respons.

Ingen tekniske spesifikasjoner foreligger ennå, men som bildene antyder er designet tungt inspirert av de gamle spillkonsollene fra Atari, som først og fremst innebærer ta maskinen vil skilte med karakteristiske tre-detaljer.

Atari skriver i meldingen publisert på Reddit at Ataribox vil få sammenhengende riller rundt hele boksen, som man også kan se av bildene, frontpanel av enten glass eller tre og indikatorlys som lyser gjennom materialene. Tilkoblingsmulighetene vil omfatte HDMI, fire USB-porter og SD-kortleser.

To utgaver

Det skal lanseres to utgaver av maskinen, hvorav én kommer i tre og en annen blir en utgave i fargene sort og rød. Atari-sjefen Fred Chesnais har for øvrig tidligere bekreftet konsollens eksistens i et intervju med VentureBeat, og da uttalte han at maskinen vil være «basert på PC-teknologi». Utover denne vage beskrivelsen er innmaten altså uviss.

For ordens skyld er det teknisk sett ikke det gamle Atari-selskapet som produserer maskinen, da navnet har en ganske komplisert historie. Atari Inc, det opprinnelige selskapet, ble stiftet av to amerikanere i 1972 og var et svært innflytelsesrik utvikler som stod bak kjente titler som Pong og Asteroids, og selvsagt spillkonsollen Atari 2600.

Selskapet ble imidlertid nedlagt i 1984 etter det store videospillkrasjet, og etter en lang periode med mye tumulter eies merkevaren i dag av det franske holdingselskapet Atari SA, tidligere Infogrames Entertainment, som blant annet gir ut mobilspill.

Under kan du se teaservideoen av Ataribox, og du kan også følge med på hjemmesiden om du er interessert.

Microsoft lanserte også nylig ny konsoll: Dette er Xbox One X »