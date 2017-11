På innsiden av denne pillen er det en bitteliten sensor som melder ifra om den er spist eller ikke

Digitalteknologien inntar stadig flere rom, og nå har vi omsider også fått det som skal være verdens aller første digitale pille, melder The Verge. Pillen ble nylig godkjent av det amerikanske reguleringsorganet FDA.

På utsiden ser pillen helt normal ut, men skjuler en liten sensor på størrelse med et sandkorn, som skal hjelpe brukeren med riktig medisinering. Pillen er et samarbeidsprosjekt mellom det japanske farmasøyt-selskapet Otsuka og Proteus.

Kommuniserer med mobilapp

Nærbilde av den digitale pillen. Foto: Proteus Digital Health

Så fort pillen kommer ned i magesekken vil sensoren reagere med magesyren, og sende ut et elektronisk signal. Signalet blir plukket opp av en enhet som brukeren fester til utsiden av kroppen, og denne kommuniserer igjen med en mobilapplikasjon.

På denne måten vil pasienten kunne følge med på doseringen i løpet av dagen, og få påminnelser fortløpende på mobilen hvis man har glemt å spise pillen sin. Appen gir også mulighet til å gi legen eller andre tilgang til dataene via Internett.

Den nye pillen er i første omgang beregnet på medisiner som brukes til behandling av mentale sykdommer som schizofreni. Ifølge Wall Street Journal forventer FDA imidlertid et «ras» av andre forespørsler om godkjennelse av digitale piller, så det ser ut til at konseptet raskt kan bli mer utbredt.

Noen har imidlertid allerede uttrykt skepsis overfor det nye konseptet. Avisen The New York Times var i kontakt med kilder som blant annet var bekymret for personvernaspektet med tanke på at pillen representerer en ny kanal for deling av pasientdata via Internett.

Når vi eventuelt får se teknologien i bruk her til lands er høyst uvisst. Mer informasjon om den nye, digitale pillen kan du finne på produsentens hjemmeside.

Det finnes også nå medisiner som er 3D-skrevet »