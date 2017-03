Vet du ikke hva 5G er ennå?

Barcelona / Tek.no: Under en av messedagene spaserte vi litt målløst rundt et øyeblikk. Det vi ikke visste var at vi var på vei til spasere inn til et område som hadde den beste 5G-demonstrasjonen vi har sett, eller hørt om.

Det er ikke alltid så lett å bli klok på hva vi skal med alle de fjonge tallene 5G-markedsføringen snakker om ut fra dagens behov, men hos Nokia Bell har de tilsynelatende hatt en svært lys idé.

Vingling over 4G mot full kontroll med 5G

Sett et menneske i en bås, omgitt av skjermer, og utstyr vedkommende med gaming-ratt og pedaler. Et helt annet sted på messen kjører det en fjernstyrt bil av ganske voksen størrelse. Med et kamera på taket.

Den lille banen var formet som et 8-tall, og var veldig greit å kjøre på så lenge 5G var aktivert. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Nokias demonstrasjon går ut på at man bytter mellom 4G- og 5G-tilkobling. Forsøkskaninen i båsen får først kjøre rundt med 4G som tilkobling, og resultatet blir svært saktegående kjøring, dominert av vingling og kollisjoner. Tregheter i nettet gjør at skjermene ikke henger riktig med, og selv i lave hastigheter må kursen konstant korrigeres.

Men så aktiveres 5G-tilkoblingen. Forsinkelsen synker ned til bare noen millisekunder fra styring til handling, og bilen kan styres med omtrent like enkelt som du kan i et bilspill. En helt annen verden enn 4G-styringen.

Det var denne lille raceren vi tok kontroll over. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Hver gang vi krasjet ble vi reddet av en Nokia-medarbeider som løftet bilen på plass. Det skjedde én gang med 5G aktivert før vi ble vant med kontrollene, men konstant da 4G var aktivert. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Enorm forskjell

Vi prøvde løsningen selv, og kan ikke komme på et mer praktisk eksempel på én av fordelene 5G kan by på. For det er ikke bare en videreføring i form av hastighet, slik man gjerne tenker når man hører om overgangen fra 2G til 3G, og fra 3G til 4G. Overgangen til 5G vil naturligvis by på høyere hastigheter, men de interessante poengene ligger i hvordan det vil føre til lavere forsinkelser, og hvordan tusenvis av små enheter kan være tilkoblet nettet samtidig.

Det var morsomt å få kjenne forsinkelsen selv, og merke hvor frustrerende det var å styre bilen så fort 4G ble aktivert. Som du kan se i videoen øverst i saken førte 4G-styringen til at vi enten måtte stoppe opp veldig hyppig for å ikke krasje, eller å bare satse på det beste og krasje konstant.

Men 5G kommer nok neppe til å brukes veldig mye til fjernstyring av biler, så hvordan kan demonstrasjonen vi fikk se illustrere framtiden? På denne delvis forlatte delen av Nokia-messeområdet gikk det rundt en litt skjeggete amerikaner, som kunne fortelle mer om demonstrasjonen og om 5G.

Avstanden mellom møtende biler krymper svært fort

Vår mann heter Ray Miller, og jobber i Nokia Bell Labs i USA. Hans forklaring handler blant annet om tilkoblede biler.

Utgangspunktet for forklaringen er at når to biler ferdes mot hverandre ved høye hastigheter dekker de over svært store strekninger på kort tid. Mer presist vil to biler som hver holder 100 kilometer i timen dekke 55 meter mellom seg i sekundet.

Hvis vi tar utgangspunkt i enheter á ti millisekunder vil forsinkelsen altså være på drøyt en halvmeter per gang det øker. En seksti millisekunders forsinkelse betyr altså at bilene har rukket å komme mer enn tre meter nærmere hverandre.

Og her ligger problemet med dagens 4G. Den klarer veldig sjelden å komme ned i forsinkelser som likner på de vi får via fysisk, kablet nett. I stedet varierer den gjerne mellom 10-15 ms og opp mot 100 ms, avhengig av trykket i nettet.

Nettet må kunne reagere lynraskt

Det betyr at tilkoblede biler som skal ha sikkerhetsfunksjoner og annet koblet inn mot Internett rett og slett ikke vil kunne reagere raskt nok hvis noe skjer og de styres via 4G.

Det er en representasjon av akkurat det samme som foregår på banen. Her viser vinglingen akkurat hvor vanskelig det kan være å kontrollere et objekt med den forsinkelsen man får i dagens mobilnett. Kontrasten er stor når det grønne lyset i kontrollrommet lyser, og koblingen går over til 5G. Det kollideres mye mindre, og vinglingen avtar sterkt. I en framtid hvor vi ser for oss at alt skal være tilkoblet nettet, og alt skal snakke sammen, gjelder det at forsinkelsen kuttes så mye som mulig, før det ikke bare er lekebiler som krasjer inn i veggene.

