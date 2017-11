Dette er de beste Cyber Monday-tilbudene

Trodde du kjøpefesten fra forrige uke var over? Neida, i dag er det Cyber Monday: Online-motsvaret til butikkenes Black Friday.

Tilbudene er tilsynelatende ikke like gode som forrige uke, men det er noen perler innimellom, og vi har derfor skummet gjennom elektronikkbutikkenes salgslister for å finne frem til de beste.

Dette er i hovedsak produkter vi selv har testet og kan stå inne for, og som historisk sett er på et lavt nivå i pris i dag.

Disse tilbudene gjelder stort sett på nett, og med få unntak kun i dag.

Listen oppdateres kontinuerlig mandag.

De beste tilbudene:

Fitbit Ionic – Meget gjennomført smartklokke

Bilde: Fitbit / Tek.no

Pris ved lansering: 3490 kroner

Normalpris: 3300 kroner

Pris nå: 2990 kroner

Går du med tanker om å komme i gang med trening, kan en smartklokke være en god motivasjon. Med denne nye klokken fra Fitbit får du selskapets mest avanserte klokke hittil, som blant annet viderefører varslinger fra mobilen din.

I tillegg har den pulsmåling direkte på håndleddet, slik at du får en god indikasjon på hvordan du ligger an når du trener. Klokken oppdager nemlig automatisk om du for eksempel går deg en tur, svømmer eller jogger.

Blant de ulike funksjonene har du blant annet en egen personlig trener som viser deg hjelper deg igjennom ulike øvelser. Skulle disse falle i smak kan du dessuten abonnere via din Fitbit-konto slik at du får flere muligheter å bryne deg på.

Netgear Nighthawk X10: Halv pris på en av få 60 GHz-rutere

Pris ved lansering: 4890 kroner

Normalpris: 4495 kroner

Pris nå: 2295 kroner

Om du er i markedet for ny ruter i dag og vil ha det aller mest fremtidssikre du kan få, er det sannsynlig at det er denne ruteren fra Netgear du skal gå for. Den er nemlig en av svært få som kan skilte med støtte for det nye 60 GHz-båndet. Dette har kort rekkevidde, men ekstrem hastighet sammenliknet med 5 GHz-båndet de fleste rutere bruker i dag.

Ulempen er at det er veldig få enheter som bruker 60 GHz foreløpig, men uavhengig av det er dette også en solid ruter til alle andre formål. Den har dessuten en kraftig prosessor innvendig, som gjør at den også kan fungere som server for mediesenteret Plex. Dessuten får du seks ethernet-porter, hvorav to kan slås sammen for dobbel hastighet, for eksempel mot en NAS-enhet som også støtter dette.

HP Spectre 15 X360: Et råskinn av en PC

Pris ved lansering: 17 990 kroner

Normalpris: 17 990 kroner

Pris nå: 12 995 kroner

Da vi tidligere i år satte HPs toppmodell opp mot Dell XPS 15 og Macbook Pro 15-tommer, var det HP-maskinen som stakk av med seieren. Med unntak av at spillytelsen ikke er fantastisk og at den med sine 2 kg ikke er den aller mest portable der ute, er det nemlig svært lite å utsette på denne lekkerbiskenen av en maskin.

Da vi testet den kostet den attpåtil 18 000 kroner, 5000 mer enn du kan snappe den opp til i dag. For den prisen får du riktignok bare forrigegenerasjons prosessor, men til gjengjeld hele 12 GB RAM og 512 GB lynkjapp SSD-lagring. Skjermen er 4K, og maskinen har både knallbra tastatur, pekeplate og batterilevetid.

En bonus er også at skjermen lar seg dreie 360 grader rundt, slik at du kan bruke maskinen som et slags stort nettbrett om du vil. HP Spectre 15 X360 er rett og slett en veldig bra PC.

Asus ROG Rapture GT-AC5300: En usedvanlig kraftig ruter

Pris ved lansering: Rundt 4800 kroner

Normalpris: Rundt 4500 kroner

Pris nå: 3195 kroner

Rapture GT-AC5300 er den enda heftigere oppfølgeren til en av fjorårets absolutte høydepunkter: Asus RT-AC5300 – som fikk imponerende 10/10 her på Tek.no.

Den nye utgaven har fått Asus' ROG-logo, men er ellers stort sett ganske identisk med sin forgjenger. I hvert fall utenpå. Innvendig har det skjedd mer, for Rapture GT-AC5300 har fått en kjappere prosessor, dobbelt så mye minne og – det vi kanskje savnet aller mest på forgjengeren – flere LAN-porter. RT-AC5300 hadde kun fire, den nye ROG-modellen har åtte.

Vi har dessverre ikke fått testet Asus ROG Rapture GT-AC5300, men rent spesifikasjonsmessig er denne å foretrekke over den eldre RT-AC5300. For ikke å glemme at Rapture GT-AC5300 akkurat nå også er rimeligere. Er du ute etter en av markedets aller kjappeste rutere akkurat nå, bør dette være en veldig het kandidat.

Oculus Rift: VR - nå på billigsalg

Pris ved lansering: 6999 kroner (pluss 1500 kroner for Touch)

Normalpris: 4500 kroner

Pris nå: 3795 kroner

«Ordentlig» VR har det stort sett kun vært Oculus Rift og HTC Vive som har kunnet by på så langt, og i dag er førstnevnte billigere enn noen gang. Etter prisfallet tidligere i år gjør det nå at Oculus-pakken begynner å bli rimelig overkommelig i pris.

Da vi testet Oculus Touch i vår, konkluderte vi med at de var kontrollerne som reddet hele VR-opplevelsen, og at det som i utgangspunktet var en litt tam plattform, nå var blitt til noe helt utrolig. Oculus har riktignok kun sporing av bevegelser forfra i utgangspunktet, og det gjør sporingen noe svakere enn på konkurrenten HTC Vive, men på nåværende tidspunkt fås Oculus-pakken til halve prisen av konkurrenten.

Bare vær oppmerksom på at du trenger en ganske kraftig PC – minimum Nvidia GTX 1060 eller Radeon RX 480 – for å kjøre VR-innhold i det hele og store.

Robomow RS615 – Et arbeidsjern av en robotklipper

Bilde: Robomow / Tek.no

Pris ved lansering: 18 499 kroner

Normalpris: 13 495 - 18 495 kroner

Pris nå: 11 995 kroner

Er du lei av å bruke mye tid på å klippe plenen din kan du nå gjøre et godt kjøp på denne roboten fra Robomow. Riktignok er det ikke helt sesongen for å ta den i bruk akkurat nå, men du er i så fall tidlig ute med å sikre deg utstyr for 2018-sesongen.

Her får du en skikkelig arbeidshest som klarer å nå over mye plen på en gang takket være god klipperbredde. I vår stortest av slike klippere fikk denne modellen blant annet pluss for å klippe jevnt, samt at den er kraftig nok til å takle høyt og vått gress.

Klipperen er dessuten enkel å sette opp, hvor du via blant annet en app kan gjøre nødvendige justeringer direkte på telefonen din. Bare vær obs på at denne klipperen ikke er blant de aller mest stillegående, så ha det i bakhodet før du bestiller.

Jabra Move: Trådløs hodetelefon til lavpris (igjen)

Pris ved lansering: 700 kroner

Normalpris: 600 kroner

Pris nå: 499 kroner



Er en fattig hundrelapp i avslag nok til å bli med i denne listen? Tydeligvis.

Men så er det også et spesielt produkt det er snakk om. Jabra Move er en Bluetooth-hodetelefon helt i særklasse til prisen du må betale. Da vi gjorde et tydelig poeng av tilbudsprisen på 399 i fjor høst, ble Jabras lagre tomme ganske fort.

Du må forbi tusenlappen for å få et trådløst sett hodetelefoner som spiller like godt som disse, og kombinasjonen av pris og ytelse her er så sjelden at omtrent ingenting annet når opp.

Pris ned i 399 har vi ikke sett på dette produktet siden februar, så selv om det av og til er tilbud på det er det ikke ofte det blir så billig som det er nå. Hvis du har ventet på en anledning til å prøve ut trådløst fremfor kablet kan dette være en ålreit mulighet, uten at du behøver å knuse sparegrisen.

Sony KD-75XE9405 – Toppspesifisert gigant-TV

Sony KD-75XE9405 Bilde: Sony

Pris ved lansering: 62 995 kroner

Normalpris: 49 995 kroner

Pris nå: 33 333 kroner

Sony er en av de store produsentene TV-er, og nå kan du slå kloa i en av de råeste LCD-modellene selskapet har kommet med i år. Den 75-tommer store TV-en er nært beslektet med XE9305, en TV som imponerte på testbenken tidligere i år.

Foruten at XE9405 er en større TV, har den også en annen type baklys (Full Array LCD) som på papiret er bedre enn hva lillebroren kan skilte med (Slim Backlight Drive+)

Prisutvikling

TV-en er en fullblods 4K-skjerm som også har støtte for HDR. Med denne skjermen får du dessuten Sonys knakende gode X1-brikke, som er en av de aller beste bildeprosessorene på markedet. Samtidig har skjermen støtte for Dolby Vision.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »