Dette er de beste Black Week-tilbudene

Enten du elsker hater det, Black Week er her. Det som tidligere bare var én dag, i form av Black Friday, blir nå feiret som en ukeslang affære av norske butikker. Navnet har blitt Black Week, og i fjor brukte nordmenn rekordhøye 3,5 milliarder kroner på fredagen alene.

For oss dingsein­teresserte som gjerne alltid har en ønskeliste klar er det kjekt å vite at det er spesielt elektronikk som ofte dukker opp på tilbud denne uken. Og selv om det ikke alltid er gi-bort-pris snakker vi ofte om rabatter på mellom 30 og 70 prosent, på varer der man ellers kan forvente relativt små avslag resten av året.

I år har nesten samtlige butikker tilbud hele uken, men det er forventet at de største tilbudene kommer på fredag.

Som tidligere år tar vi en kikk på tilbudene der ute hver eneste dag, for å komme med våre anbefalinger til de beste Black Week-tilbudene du bør slå til på.

Dette vurderer vi ut ifra hvor mye prisen er satt ned, hvor billig produktet har vært tidligere, og kanskje viktigst av alt: Hvor godt produktet faktisk er. Det er mye som er på tilbud denne uken som rett og slett er dårlige produkter, som du ikke bør kjøpe uansett hvor billige de er.

Usikker på hvor det er Black Friday-salg?

De beste tilbudene:

Vi oppdaterer listen fortløpende i løpet av hele uken

Apple Airpods: Et godt valg for alle med iPhone

Pris ved lansering: 1790 kroner

Normalpris: Ca 1500 kroner

Pris nå: 1290 kroner



Det er ikke så ofte vi ser Apple-produkter få noe signifikant avslag på tilbudsuker som dette, men i år er Apples helt trådløse øreplugger ekstra billige.

Disse proppene vinner mye på å være kjempeenkle og smarte i bruk. Det lille etuiet passer fint i lommen, og holder øreproppene ladet i opptil 18 timer. Så fort du tar pluggene ut av esken kobler dem seg til iPhonen din, og har du en annen Apple-enhet i nærheten, som en iPad eller MacBook, kan du enkelt flytte lyden over fra dem og inn i pluggene.

Selve lydkvaliteten er grei, men ingenting å juble over. På grunn av konstruksjonen sitter ikke pluggene like godt som flere av konkurrentene. Dette går utover bassgjengivelsen, men det gjør også at de potensielt kan dette ut hvis du er ute og løper.

Alt i alt synes vi imidlertid Apples øreplugger er et godt kjøp, og spesielt til 1300 kroner.

Nintendo Classic Mini NES: Nostalgisk perle

Pris ved lansering: 899 kroner

Normalpris: Ca 600 kroner

Pris nå: 499 kroner

Nintendo har gjort stor suksess med sine mini-konsoller, og dette var enheten som startet det hele. NES Classic ble sluppet på tampen av 2016 og ble utsolgt i hver eneste butikk som førte den. I senere tid har Nintendo produsert flere konsoller, og den desperate kjøpehysterien vi så det første året har roet seg ned.

Nintendo NES Classic er altså en miniatyrversjon av den folkekjære spillkonsollen fra 80-tallet, som byr på 30 forhåndsinstallerte spill. Elsker du de gamle spillene kommer du til å bli glad i denne lille krabaten, selv om den har sine begrensninger.

Det følger for eksempel bare med én spillkontroller, og kabelen er ganske kort. Du kan kjøpe en ekstra kontroller hvis du vil, men kabellengden er fortsatt et problem.

Tilbudet på 500 kroner er det laveste vi har sett konsollen bli solgt for (med unntak av en uke i september!), selv om det ikke akkurat er snakk om en kjempenedgang fra tidligere. Bare kjøp denne hvis du allerede ønsket deg en.

Vi har for øvrig ikke testet NES Classic selv her på Tek.no, men vi jobbet fortsatt med Gamer.no da den ble lansert, og fikk prøvd den godt ut i den sammenhengen. Vi testet etterfølgeren SNES Classic, og den digger vi.

Nintendo Classic Mini SNES: Den beste retromaskinen

Pris ved lansering: 1490 kroner

Normalpris: Ca 849 kroner

Pris nå: 749 kroner

Det er ikke bare vanlige NES som er på tilbud i dag, men også oppfølgeren SNES Classic.

Som navnet tilser er dette mini-versjonen av Nintendos Super Nintendo-konsoll som kom på markedet i begynnelsen av 90-tallet. Den kommer med en rekke forhåndsinstallerte spill, pakket inn i en nusselig liten pakke.

Nintendo lærte heldigvis litt fra forgjengeren, så i SNES Classic-pakken får du med to håndkontrollere i stedet for bare én, og de har begge litt lengre kabel.

Vi foretrekker denne av de to mini-konsollene fra Nintendo. Delvis fordi vi rett og slett synes spillene er bedre og har tålt tidens tann bedre enn NES-spillene, men også fordi den har alt du trenger rett i pakken.

Som du kan se på prisgrafen til høyre er dette den billigste SNES Classic noen gang har blitt solgt for, så hvis du uansett hadde denne på ønskelisten – Slå til!

Sony WH-H900N: Rimelig lillebror til Sonys flaggskip

Pris ved lansering: 3 290 kroner

Normalpris: 1790–1990 kroner

Pris nå: 1290 kroner

Om du ikke vil ut med mange tusenlapper for hodetelefoner med støydemping, er Sonys WH-H900N vårt aller fremste valg.

De stakk av med seieren i vår samletest, med relativt habil støyreduksjon, god lyd og god komfort. 900N er lillebroren til Sonys flaggskip-serie 1000X, og byr stort sett på de fleste av fordelene, bare med litt nedskalert støydemping.

De har heller ikke de mest avanserte funksjonene, som automatisk tilpassing til kabintrykket og lignende, men er likevel et svært godt valg om du bare er ute etter det aller viktigste.

Prisen ved lansering var altfor nær toppmodellen, men nå koster WH-H900N langt under halvparten. Det er et svært godt kjøp.

Samsung QE55Q7FNAT: God allrounder

Pris ved lansering: 21 990 kroner

Normalpris: Rundt 15 000 – har vært nede i 12 195 kroner

Pris nå: 9 900 kroner

Dette er en TV vi ikke har testet i år, men vi har prøvd en rekke av de andre modellene i denne QLED-serien til Samsung. Samtidig har vi ved en rekke anledninger sett og prøvd denne modellen.

Felles for alle disse er at de har den samme, gode brukervennligheten i form av Tizen-plattformen. Her får du en egen boks hvor du kobler til enheter som skal gi TV-en informasjon, og fra denne boksen samles alt i en kabel som sender både signal og strøm til skjermen. På denne måten slipper du masse kabler som henger under TV-en om du for eksempel velger å henge den på veggen.

I tillegg er dette LCD-skjermer som i en årrekke har gjort det bra mye takket være kvanteprikketeknologien. Sammenlignet med tradisjonelle LCD-skjermer får du bedre og flere farger, samt en god del mer lysstyrke. Noe som kommer godt med om du har en lys stue, eller vil ha mye trøkk fra skjermen når du ser HDR-innhold.

Merk deg at også 65-tommers utgaven er på tilbud i dag, dog ikke like mye satt ned som denne varianten på 55-tommer.

Sony WF-1000X: Trådløse plugger med støydemping

Pris ved lansering: 2490 kroner

Normalpris: Omtrent 1800 kroner

Pris nå: 1111 kroner

Dette er helt trådløse propper som har vært på markedet en god stund. Disse ble nemlig lansert på IFA-messen tilbake i 2017, men er fortsatt blant noen få propper som kan også kan gi deg støykansellering.

Proppene er relativt små og kompakte, og har greit batterilevetid med omtrent tre timer mellom hvert besøk hos laderen. I tillegg har du et etui som lar deg lage pluggene mens du er på farten inntil to ganger, slik at du i realiteten har 8–9 timer med bruk før både propper og etui på fylles opp.

Lyden i disse proppene var noe av det vi likte best da de kom, og som fortsatt holder god kvalitet sammenlignet med nyere produkter. Til denne prisen sliter vi med å komme på noe som kan matche disse i det hele tatt.

Samsung Galaxy S9: En toppmodell til rekordlav pris

Pris ved lansering: 8790 kroner

Normalpris: Omtrent 5650 kroner

Pris nå: 4790 kroner

Vi likte det aller meste med Samsung Galaxy S9 da den kom, selv om vi syntes det var en ganske forsiktig oppgradering fra forgjengeren S8. Ting hadde blitt litt bedre på flere fronter, men kanskje ikke nok til at det forsvarte den stive prisen på 9000 kroner. Siden den gang har prisen gått sakte nedover, og endte i dag på rekordlave 4790 kroner. Til en sånn pris er dette rett og slett et kupp.

Samsung forsvarer fortsatt tittelen som verdens største mobilprodusent, og det med god grunn. Samsung Galaxy S9 har fortsatt god ytelse, en flott skjerm med buede kanter for den som liker slikt, og rask og effektiv fingerleser. Den har også blant de beste mobilkameraene på markedet, selv om den har blitt forbigått av Huawei på dette punktet i det siste.

Samsung 970 Evo: Super SSD for deg med et ledig M.2-spor

Pris ved lansering: ca. 2200 kroner

Normalpris: ca. 1500 kroner

Pris nå: 999 kroner

Da vi tidligere i år gjorde en test av tre kjappe M.2-SSD-er, stakk Samsung 970 Evo av med topplasseringen og 9/10 i karakter fra oss.

Denne 500 GB-utgaven av SSD-en når opptil 3400 MB per sekund i lesehastighet og 2300 MB per sekund i skrivehastighet.

Med unntak av selskapets egne og dyrere Pro-modeller, er denne helt i toppklassen av hva vi har testet.

Den er enda litt bedre enn forgjengeren 960 Evo, og med det kobberbelagte «varmesprederklistremerket» pluss et lag nikkel på kontrolleren har Samsung gjort litt ekstra for å hjelpe den til å kvitte seg med varme.

970 Evo er også mer robust enn forgjengeren. Den skal tåle flere overskrivninger og skilter med fem års garantitid fra fabrikken.

Sony Playstation 4 Slim 500GB: Etablert konsoll med enormt spillbibliotek

Pris ved lansering: 3000 kroner

Normalpris: Omtrent 2800 kroner

Pris nå: 2222 kroner

Playstation 4 Slim er en lettere, tynnere og mindre støyende versjon av den første Playstation 4-konsollen som kom i 2013. Kanskje er denne konsollgenerasjonen noe aldrende, men om du kjøper en Playstation 4 nå betyr det at du har et enormt spillbibliotek å fråtse i fra dag én.

Til konsollen finner du anerkjente titler og serier som Red Dead Redemtion 2, GTA V, God of War, Persona 5, Metal Gear Solid, Bloodborn og Spider-Man, for å nevne noen.

Vær oppmerksom på at den dyrere Playstation 4 Pro er kraftigere og kommer med støtte for 4K-oppløsning eller inntil 60 FPS i en del spill.

Vi har forøvrig ikke testet denne konsollen, men anbefaler den likevel på grunn av det store prisfallet.

Finn billigste pris på Sony Playstation 4 Slim hos Prisjakt.no »

(obs: trafikk som går til Prisjakt.no via Tek.no tjener vi penger på)

Samsung HW-N960: Knallgod lydplanke med Atmos

Pris ved lansering: 14 990 kroner

Normalpris: 14 990 kroner

Pris nå: 9 990 kroner

Skal du ha skikkelig lyd til TV-en er den nye Atmos-funksjonen noe å merke seg. Da får du nemlig også lyd over deg ved at høyttalerne «skyter» lyden via taket før den når deg.

Samsung var en av de første som lanserte et slikt produkt i form av sin K960, og nå er oppfølgeren, N960, på tilbud hos både Power og Elkjøp.

Den nye modellen har blitt forbedret takket være at selskapet kjøpte opp Harman for et par år siden. Selve det fysiske produktet virker å være nokså lik K960, som vi testet i 2016.

Det betyr at du fortsatt får trådløse bakhøyttalere og subwoofer, og lyden skal altså være bedre enn forrige generasjon, som den gang var noe av det bedre vi hadde hørt fra en lydplanke noen gang.

Har du ikke hørt film i Atmos ennå, anbefaler vi deg å ta en tur innom butikken og oppleve deg selv. Det er uten tvil den nye standarden for deg som liker film.

Sony KD-55AF8: God OLED-TV til fornuftig pris

Pris ved lansering: 27 995 kroner

Normalpris: 17 990 kroner

Pris nå: 13 990 kroner

Dette er en rå OLED-TV fra Sony som har mye til felles med selskapets første OLED-modell A1.

Her får du den samme bildeprosessoren, og det betyr noe av det bedre på markedet på dette området. Samtidig får du OLED-teknologien i bunn, som blant annet kan by på helt perfekt sortnivå og solide farger.

Dette er en TV som passer aller best for deg som vil se på film i mørke omgivelser, og da er denne skjermen virkelig i sitt ess. Sony er en mester til å få bevegelser til å flyte naturlig, og den gjør også en god jobb med å oppskalere eldre innhold slik at også det blir skarpere.

Men du skal være klar over at denne skjermen ikke er blant de aller beste å spille på, dersom du jakter en TV med lav inputlag. Utenom det er dette en flott TV som klarer å gjengi det aller beste av materiale med bravur.

Microsoft Surface Pro 5: Meget god hybrid, nå til levelig pris

Pris ved lansering: ca. 13 500 kroner

Normalpris: ca. 13 000 kroner

Pris nå: 8495 kroner

Microsofts Surface-maskiner har imponert oss lenge, og med sin kvalitet, fleksibilitet, portabilitet, gode skjerm og støtte for penn + Surface Dial, dette et av de bedre valgene der ute for kreative sjeler.

Vi savner riktignok en USB Type-C-port på denne, men det gjør den ikke til noen dårlig PC.

Da den kom på markedet, var det som «den nye Surface Pro». I ettertid har Microsoft slengt på 5-tallet i en eller annen form. Dette er altså 5. generasjon, og etter hvert vil den fases ut til fordel for den kommende Surface Pro 6 – som med unntak av kraftigere innmat stort sett vil være identisk.

Men for de fleste vanlige oppgaver vil Core i5-prosessoren i Surface Pro 5 gjøre en god nok jobb.

Denne versjonen er for øvrig på tilbud både med 128 GB og 256 GB SSD. Du kan spare nesten to tusen kroner for å gå for førstnevnte, men den vil fort bli full dersom du liker å dra med deg mange filer. Da er det greit å vite at PC-en har en kjekk plass for microSD-minnekort.

Husk også at tastaturdeksel og penn ikke er inkludert i prisen.

Fitbit Ionic: Perfekt smartklokke til deg som vil starte å trene

Pris ved lansering: 3490 kroner

Normalpris: Rundt 2800 kroner – har vært nede i 2222 kroner

Pris nå: 1989 kroner

Mange ønsker å komme i gang med mosjon. Da er en smartklokke noe som enkelt kan bistå deg med dette, og denne modellen fra Fitbit er en av de aller enkleste å bruke.

Her skjer nemlig innsamlingen av data automatisk for deg, slik at klokken selv merker om du er ute og trener, eller har lagt deg for å sove. Via en enkel app kan du følge med på all aktiviteten din, og legge inn mat- og drikkeinntak dersom du ønsker en enda mer nøyaktig oversikt over helsen din.

Den er også god til å sjekke ut hvor god søvn du får. Via en enkel oversikt kan du se hvordan du sover om natten, og sammenligne dine egne data med snittet for alle andre brukere av klokken.

Klokken har en klar og god skjerm, og du kan personifisere utseende ved å velge mellom en rekke ulike armbånd i gummi, lær eller metall.

Kingston HyperX Flight: Gode trådløse hodetelefoner til spilling

Pris ved lansering: 1599 kroner

Normalpris: 1590 kroner

Pris nå: 999 kroner

Da vi testet Kingston HyperX Flight i vår samletest av trådløse spillhodetelefoner likte vi at det både var testens letteste samtidig som det også kunne by på best batteritid. Begge delene er noe som kommer veldig god med når du spiller i lang tid. Med tunge hodetelefoner kan det være ubehagelig å dem på i lang tid, og det er irriterende å måtte bytteri ofte. Dette slipper du med Kingston HyperX Flight.

Vi trakk hodetelefonene fra Kingston for litt manglende funksjonalitet, slik som virtuell surround eller manuelle EQ-innstillinger. Dette er funksjoner flere av konkurrentene byr på, men kanskje ikke noe du irriterer deg veldig mye om hvis du bare er ute etter grei lyd. For akkurat det kan i hvert fall disse hodetelefonene by på.

Ellers synes vi at de var hakket for dyre da vi testet dem, men til en pris under 1000-lappen nå er ikke det lenger et problem!

