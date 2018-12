Dette er de 10 gavene ekspertene tror du finner under juletreet i år

Tidligere var det slik at kun gavegiver, julenissen og andre høyere makter egentlig visste hva som lå sirlig innpakket under landets mange juletrær.

Men takket være endrede handlevaner, prisbevisste kunder og selskaper som lever av å samle på og sortere store mengder data, er det i disse tider flere som har god peiling.

Okei, det er kanskje ikke så enkelt å vite nøyaktig hva som befinner seg i pakkene tiltenkt akkurat deg, men det er mulig å si noe om hva som rent statistisk sett kan dukke opp ganske ofte under gaveoppakkingen den 24. desember.

Prissammenligningstjenestene ganske enige

Ifølge søke- og prisvarselstatistikk fra Prisjakt.no i desember, er det forbrukerelektronikk og lydprodukter som er de store vinnerne blant nordmenn på jakt etter julegaver i landets nettbutikker.

– Vi frister allerede nå å utrope Apple AirPods, Nintendo Switch og Bose Quiet Comfort som «Årets julegaver». Dette er de suverent mest søkte enkeltproduktene så langt i desember, og produktene med flest opprettede prisvarsler hos oss, forteller daglig leder Are Vittersø i Prisjakt.no.

Prisjakts topplister skal være basert på nesten to millioner pris- og produktsøk, gjennomført av rundt 1,8 millioner unike brukere så langt i desember.

– Det er ingen tvil om at netthandelen har festet et ytterligere grep om nordmenns julehandel. Oppsvinget i søkeaktivitet og opprettede prisvarsler, viser at vi fortsetter den gode, prisbevisste trenden, der vi sjekker pris og produktinformasjon hos mange leverandører før gavekjøpene gjøres, sier Vittersø.

Hos konkurrenten Prisguiden.no ser det ganske likedan ut.

– Kortversjonen er at det er Apple AirPods, Nintendo Switch og Google Home Mini som utmerker seg med størst økning frem mot jul, forteller daglig leder Amund Espelien.

Med Bose QuietComfort 35II på en tredjeplass i «lyd, bilde og foto»-kategorien, ser lista derfor ganske likedan ut som hos Prisjakt.

Espelien kan også fortelle at spillrelaterte produkter generelt sett slår alt annet innen data.

– Da vi startet å drille ned i tallene, tenkte vi at det var hensiktsmessig å samle data og gaming, men her var det ingen dataprodukter som var i nærheten av å matche gamingproduktene.

Elkjøp: – Google Home går inn i historiebøkene

Som en av markedets største innen husholdningselektronikk er det alltid interessant å se på hva som rører seg hos Elkjøp, og her er det spesielt interessen for ett produkt som fascinererer kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly: Google Home.

– Vi er godt fornøyde med salget hittil, interessen for Google Home og Google Home Mini har som forventet vært stor. Det er vår mest solgte vare i hele desember så langt, og det vi ser nå er at mange er i gang med å handle flere Google Home-produkter for å fylle i flere rom, forteller Bergly.

Hun er ganske sikker på at Google Home vil gå inn i historiebøkene som Norges mest solgte julegave i 2018.

Bli derfor ikke så altfor overrasket om du pakker opp en slik på julaften.

10 gaver å se opp for

Ser vi samlet på alle innspillene fra Prisjakt, Prisguiden og Elkjøp, vil dette trolig være produktene flest nordmenn finner under juletreet i år (i tilfeldig rekkefølge):

Nintento Switch

Spillkonsoller er alltid populære gaver. Både PS4 Pro og Nintendo Switch er høyt oppe på listene, men begge prissammenligningstjenestene holder en knapp på at sistnevnte vil være å finne i flere gavepakker.

Apple AirPods

Ikke bare har både Prisjakt og Prisguiden løftet fram AirPods som et «topp tre»-tips, produktet er også tilnærmet utsolgt fra de fleste vanlige nettbutikker. Har du iPhone, men ingen AirPods? I så fall er det ikke umulig du får det i julegave.

Google Home / Home Mini

Enda et produkt som rangerer høyt. Ettersom både Google Assistent og Google Home-høyttalerne er nye fenomener på det norske markedet er dette noen «ingen» har, og derfor et svært selvsagt valg til den som har «alt» fra før. Prisen er også innafor.

Retro-konsoller

«Oldis»-konsoller som eksempelvis Sony Playstation Classic, Nintendo SNES Classic og The C64 kan sjarmere både gamle og unge, og dessuten er disse i en prisklasse som gjør de godt egnet til en plass under grana.

Bose QuietComfort 35II

Det er svært lite å ikke like ved trådløse hodetelefoner med aktiv støykansellering, og disse er blant de beste i sin klasse. Dessuten har de fått stadig mer oppmerksomhet i de siste ukene før jul, mener prissammenligningstjenestene.

Red Dead Redemption 2

Hva gir man til den spillglade som allerede har konsoll? Selvfølgelig et nytt spill eller to, og at akkurat dette spillet topper interesselistene er ikke spesielt overraskende.

Polar M430

Alle vet at trening er noe som kommer til å vektlegges rett etter jul, og da er det jo like greit å kickstarte det hele med anstendig utstyr. Polar M430 fremheves av både Prisguiden og Prisjakt, og fikk dessuten vårt «Best i test»-stempel da vi testet rimelige treningsklokker tidligere i år.

Fitbit Charge 3

Dette aktivitetsarmbåndet er jo litt i samme klasse som forrige produkt, men skriker i langt mindre grad «du må begynne å trene». Et langt bedre valg hvis gaven er «velment», og derfor er det også et produkt som har fått økt oppmerksomhet hos prissammenligningstjenestene.

Apple iPad

Det er jo grenser for hvor mange iPader man egentlig trenger, men i 2018 fikk også Apples rimeligste iPad støtte for penn i tillegg til mer muskler innabords. Samtidig har de første iPad-generasjonene blitt så gamle at de ikke lenger blir oppdatert til de nyeste iOS-versjonene. Så iPad under treet kan være litt populært igjen tenker vi, og prissammenligningstjenestene er enige.

Sporingsbrikker

Det var Prisguiden som tipset oss om denne «outsideren». Produkter som Tile har hatt en god oppsving i popularitet før jul og har en «julegavevennlig» prislapp. De begynner å bli vanskelige å oppdrive i butikkene også, noe som kan bety at mange allerede er pakket inn i julepapir.

