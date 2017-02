Dette er Corsairs første komplette PC

Det amerikanske selskapet Corsair er først og fremst kjent for sine mange tilbehørsprodukter til PC, som tastaturer, mus, kabinetter, minnemoduler, SSD-er og mye annet. Et av de få segmenter Corsair hittil ikke har prøvd seg på er hele PC-er, men dette skal visstnok nå endre seg.

På selskapets hjemmesider har det nemlig nå dukket opp en teaserside som viser et bilde av det som tilsynelatende er en komplett PC med navnet Corsair One.

På teaser-siden står det at maskinen «kommer snart», og etter bildet å dømme dreier det seg om et ganske stilfullt produkt som blant annet skilter med blå LED-lysstriper på fronten, i tillegg til et knippe porter.

Teasersiden byr ennå ikke på så mange opplysninger, annet enn dette bildet. Foto: Corsair

Dukket også opp i annonse

Utover dette foreligger det ennå fint lite opplysninger om maskinen, men som Engadget melder har teaser-siden blitt akkompagnert av en annonse i PC-bladet Maximum PC nylig.

Annonsen beskriver Corsairs kommende PC som en maskin som «trosser etablerte kategorier», uten at det er klart hva dette vage markedsføringsspråket betyr i praksis. I annonsen opplyses det også at maskinen er bygd helt fra grunnen av.

Bildet i reklamen ser ellers ut til å antyde at det dreier seg om en PC rettet mot spillere, noe som ikke ville vært direkte overraskende med tanke på de mange spillrettede produktene Corsair lager. Om du er interessert i hva Corsair har i ermet kan du legge igjen e-postadressen din på teasersiden for å få tilgang til ny informasjon etter hvert som den blir tilgjengelig.

