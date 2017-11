Dette er butikkene som har Black Friday-tilbud

På få år har kjøpesultne nordmenn klart å gjøre en vanlig fredag på tampen av november til en supershoppingdag – kjent som Black Friday, en tradisjon vi har hentet fra USA.

Nå er det mange butikker som ikke klarer å holde seg til bare fredagen. Tilbudene begynner hos noen allerede i dag, seks dager før selveste Black Friday.

I tillegg har det vanligvis vært «Cyber Monday»-tilbud hos noen butikker på førstkommende mandag etter Black Friday.

Under finner du vår liste over butikker som hadde Black Friday/Black Week-tilbud i fjor, og som mest sannsynlig også har det igjen i år. Vi går igjennom lista fortløpende for å holde den så oppdatert som mulig.

Butikker med pågående Black Friday-kampanjer er merket med en asterisk (*).

Merk at lenkene under går rett til de aktuelle butikkenes nettsider. Vær klar over at noen kjører med kunstig høye førpriser. Vi har ikke sjekket tilbudene – lurer du på om de er gode eller dårlige, kan du sammenligne dem med hva andre butikker priser dem til og ikke minst selve prishistorikken på den aktuelle varen.

Sjekk også ut vår sak om hvilke produkter som trolig det er best å slå til på denne uken.

PS: Klikk på kategoriene for å få opp oversikten over alle butikkene.

Tilbud i utlandet

Omtrent samtlige amerikanske nettbutikker holder Black Friday hvert år, og internasjonale forhandlere er også med. Blant de største navnene finner vi:

Bakgrunnen for det hele

At nordmenn gjerne tar opp nye tradisjoner er det ingen tvil om. På få år har mørke krefter fått innarbeidet slikt som Halloween, sushi, maratonløp, valentinsdagen, «Birken» og andre skumle ting. Nå har også den amerikanske kjøpsorgien «Black Friday» fått et solid grep på den norske shoppingsjela.

Da vi for første gang i 2010 skrev om hjemlige og utenlandske handlemuligheter i forbindelse med «Svartefredag» – som for øvrig er første fredag etter høytiden Thanksgiving – var det kun et lite knippe norske nettbutikker som hadde plukket opp tråden.

I tillegg var Black Friday-begrepet såpass ukjent at overskriften vår ble Nå er det julesalg på nett.

Utvides til hele uken

I starten var salgsdagen forbehold kun fredagen, men startet så smått å endre seg for to år siden.

Da var det Elkjøp som introduserte «Black Week», og i fjor var det samme konseptet videreført til en flokk av andre butikker. I år blir det trolig enda større, men «Black Week»-tilbud hos de aller fleste store kjedene.

Ikke alt som glimrer...

Det er ingen tvil om at folk kan føle seg litt presset av andre mennesker i lett kjøpshysteri, så på selve dagen er det greit å tenke seg om to ganger før du drar kortet over det ene tilbudet etter det andre.

For ikke alt er like rimelig som det utgir seg for å være. I 2014 var ett av fire Black Friday-tilbud dyrere enn før.

Bruker du en pristjeneste, kan det altså være smart å sjekke prishistorikken. Noen butikker kan nemlig ha vært beregnende nok til å sakte sette opp prisene i forkant av Black Friday.

Usikker på hva du burde kjøpe? Følg våre kjøpetips. De vil dukke opp på Tek.no fortløpende i løpet av hele «Black Week»-uken.