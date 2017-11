Dette er Black Week-tilbudene du bør slå til på

Black Friday-salget har allerede startet, selv om Black Friday egentlig ikke begynner før på fredag. Men ikke alle tilbudene er like gode, og vi vet allerede at ikke alle produkter er like gode.

I 2014 oppdaget vi for eksempel at 1 av 4 Black Friday-tilbud var dyrere enn før...

Derfor har vi i Tek.no-redaksjonen tatt en sjekk på dagens tilbud, og sett på hvilke vi hadde slått til på – basert på både pris, testresultat og generell erfaring på markedet.

Usikker på hvor det er Black Friday-salg?

Vi gjennomfører denne sjekken daglig i uken som kommer, så følg med på oppdateringer hver dag.

Saken oppdateres fortløpende i løpet av dagen.

Dette er de beste tilbudene mandag 20. november

Samsung Galaxy S8: Toppmodell til rekordlav pris

Pris ved lansering: 7590 kroner

Pris nå: 4990 kroner

Da Samsung slapp sin Galaxy S8 i våres ble den møtt med stående ovasjoner fra både mobilkjøpere og teknopressen. Den tar med seg alle de gode egenskapene fra Galaxy S7 og legger til en fabelaktig heldekkende skjerm oppå det hele.

Menymessig har det også kommet forenklinger til og designen er mer gjennomført enn noen gang fra Samsung. Hvis den fikk noe kritikk innledningsvis handlet det om prisen, men til bare 5000 kroner er dette er kjempekupp.

FitBit Blaze: Super treningsklokke til lavpris

Pris ved lansering: 2350 kroner

Pris nå: 999 kroner

Treningsarmbånd har vært i vinden en stund, men de fleste av dem ser nokså kjedelige ut. Det finnes imidlertid noen få som faktisk ser ut som og kan brukes som vanlige armbåndsur. FitBit Blaze er en av disse.

Her får du alle FitBits kjente funksjoner, inkludert appen som gir deg oversikt over alle dine viktige helsedata. Du kan bytte ut reimer og slipper dermed å tenke på at reimfestene kan ødelegges, noe eldre FitBit-enheter har slitt litt med. Ellers utmerker Blaze seg med en super skjerm og svært god batteritid.

UE Wonderboom: En knallgod og kompakt høyttaler

Pris ved lansering: 990 kroner

Pris nå: 749 kroner

Ultimate Ears Wonderboom – gir deg både god lyd, kule funksjoner og vanntetthet. I hvert fall så vanntett som du får Bluetooth-høyttalere. Den tåler at du holder den under vann i 30 minutter, noe vi ikke klarer å se for oss når du skulle trenge å gjøre. Kaster du den i vannet flyter den, og lyden den pumper ut låter faktisk veldig solid for å komme fra en såpass liten tass.

Wonderboom kostet 1000 kroner ved slipp, men nå koster den bare 750 kroner hos Elkjøp, og det er faktisk en svært god deal.

AMD Ryzen 1800X: Uvanlig stort prisfall på CPU



Pris ved lansering: 5400 kroner

Pris nå: 3200 kroner

AMD skapte stor furore da de kom susende inn på markedet med sine Ryzen-prosessorer tidligere i år. Siden den gang har flere modeller gått godt ned i pris, og nå har visse modeller sunket med ytterligere 20 prosent – noe som ikke akkurat er dagligdags med prosessorer. God flerkjernet ytelse har aldri vært rimeligere enn dette. Vi hadde uten tvil gått for toppmodellen, Ryzen 1800X, men hvis du har planer om å overlokke uansett kan lillebror Ryzen 1700 være et rimeligere alternativ.

AMD Threadripper 1950X: Råtass for krevende brukere



Pris ved lansering: 10 200 kroner

Pris nå: 8000 kroner

Hvis du har spesielt store behov for å tygge mye data, er AMD Ryzen Threadripper noe av det heftigste du kan ha under prosessorkjøleren din. Nå er prisen rekordlav også. AMDs flaggskipmodell 1950X med seksten kjerner er for deg som vil ha det så heftig som mulig, mens den tolvkjernede 1920X med omtrent tilsvarende prisfall heller ikke kan kalles noen sinke.

Sony KD-75ZD9: En av de råeste TV-ene

Pris ved lansering: 80 000 kroner (!)

Pris nå: 40 000 kroner

Gjennomført fra topp til tå ble konklusjonen da vi testet Sonys toppmodell, KD-65ZD9. Og det skulle da bare mangle - 65-tommeren kostet 50 000 og ti tommer mer kostet hele 30 000 kroner oppå det igjen. Nå er et imidlertid penger å spare for deg som vil ha en enorm skjerm av tålelig god kvalitet i stua.

Sony ZD9 på 75 tommer beviser at billig er relativt, og er nedsatt fra 80 000 kroner til 40 000 kroner. For den prisen får du fabelaktig sortnivå der omtrent bare OLED-skjermer kan måle seg. Dette er også en smart-TV med Android i bånn.

DJI Spark: Mye lek og moro

Pris ved lansering: 5790 kroner

Pris nå: 3995 kroner

Vi har testen en drøss av forskjellige droner, og vi føler vi oss ganske sikre på at Spark gir den beste kombinasjonen av bærbarhet og bildekvalitet for de aller fleste.

Den veier kun 300 gram, og er mer bærbar enn de fleste andre, spesielt takket være den betydelig mindre kontrolleren.

Bildekvaliteten er også, etter hva vi har sett av sammenligninger, den beste blant de minste fotodronene. Den er mer selfie-fokusert enn for eksempel Mavic Pro, men enkel å fly med automatiserte moduser og følgefunksjon. Og kjøper du den med kontroller får du en kjapp og responsiv drone som du også kan ha mye moro med å bare fly rundt med.

Har du kommet over tilbud du mener er vanvittig bra? Del dem med oss i kommentartråden nedenfor!

