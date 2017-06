Apples nye høyttaler er smartere enn mange smartmobiler

Som forventet dro Apple på kveldens WWDC 2017-arrangement sløret av en ny smart-høyttaler, kalt «HomePod». Dette har lenge vært spådd, og vi oppsumerte hva Apple måtte konkurrere mot i denne saken nå nylig.

Konkurrende løsninger som Google Assistant, Amazon Alexa og Microsoft Cortana får nå Apples egen, tøykledde lille særing å bryne seg på, og Apple selv virker veldig optimistiske.

To fargevarianter. Foto: Skjermdump/Apple

Dette er selskapets første høyttalerprodukt, og det er snakk om et design som minner sterkt om den sylindriske kroppen vi så på Mac Pro. HomePod er imidlertid mer stutt, og dessuten kledd i tøy. Den er ikke høyere enn omtrent 18 centimeter, men skal ifølge Apple selv produsere svært god og fyldig lyd. Fra demonstrasjonen på scenen så det ut som den fint skal kunne fylle en middels stor stue uten problemer.

Dette gjøres ved hjelp av syv diskanthøyttalere i bunn, plassert i sirkel, samt et basselement i toppen. Sistnevnte skal visst være designet av Apple selv, og sammen skal de to sørge for at lyden sendes ut i alle retninger, men også kan tilpasse seg rommet slik at den sendes mot deg.

Kraftig innmat og skyintegrasjon

Hele herligheten drives dessuten av noe relativt kraftig maskinvare, nemlig den nå litt aldrende A8-chipen. I sin tid var denne å finne i iPhone 6 og 6 Plus, men nå sitter den altså i en høyttaler. Overkill, vil kanskje noen tenke, men ifølge Apple selv skal dette være for å sikre god ytelse ved bruk av Siri og mot nettet generelt.

Vi snakker nemlig om det som blir en av de desidert mest avanserte smarthøyttalerne på markedet, med direkte oppkobling til nettet og skyen, og ikke minst Apple Music-tjenesten.

Noe av funksjonaliteten som listes opp. Foto: Skjermdump/Apple

Abonnerer du på denne vil du altså kunne få spillelistene og yndlingsartistene dine direkte til HomePod uten å måtte bruke mobilen, simpelthen ved å si «Hey, Siri!" og deretter kommandere høyttaleren til å spille musikk.

Dette skal imidlertid ikke bety at du vil være under konstant overvåkning, ifølge Apple. Selskapet bedyrer nemlig at høyttaleren aldri vil sende noe ut til Apples servere før du faktisk sier «Hey, Siri!». Deretter foregår all kommunikasjon kryptert, slik at heller ikke Apple vet hvem du er og hva du driver med.

Totalt seks mikrofoner tar i mot kommandoer, så du skal kunne ha både støy rundt deg og kunne stå langt unna og likevel kunne snakke til HomePod.

Prisen er slett ikke avskrekkende! Foto: Skjermdump/Apple

Høyttaleren kommer i to farger, hvit og svart, og skal selges over disk for 349 dollar. Dette kan omregnes til rundt 2 900 norske kroner, men norsk pris er foreløpig ikke kjent – ganske sikkert fordi den ikke kommer hit umiddelbart.

Først skal den nemlig lanseres i USA, Storbritannia og Australia i desember, før den spres til andre land verden over på nyåret.

