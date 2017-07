Dette er amerikanernes nye ekstrem-våpen

Mye avansert, teknologisk forskning og utvikling skjer som kjent i forsvarsindustrien, og ikke minst hos amerikanerne skjer det saker og ting. Allerede i 2014 skrev vi om et nytt, futuristisk våpen kalt «railgun» som den amerikanske marinen jobber med, og nå har det skjedd en ny utvikling på denne fronten, melder Engadget.

Den amerikanske marinen har nemlig gjennomført nye tester med det nye våpenet, hvor man har klart å øke både kraften og skuddtakten til våpenet, som rapportert av DefenseTech. Dette betyr igjen at våpenet er et steg nærmere å faktisk bli tatt i bruk.

Seks ganger lydens hastighet

Det spesielle med det nye «railgun»-våpenet, som skal installeres på krigsskip, er at det bruker elektromagnetisme i stedet for eksplosiver til å drive prosjektilet. Projektilet er plassert mellom to strømledende metallskinner, som ved hjelp av elektrisitet og magnetisme dytter projektilet fremover i en enorm fart.

Railgun-våpenet tar opp mye plass og er ment å bli installert på krigsskip. Foto: Office of Naval Research

Ifølge den amerikanske marinen skal prosjektilet komme opp i en hastighet på intet mindre enn seks mach, eller seks ganger lydens hastighet. Dette tilsvarer cirka 7400 kilometer i timen. Til sammenligning ligger utgangshastigheten til en geværkule på en moderne rifle på rundt 3000-4000 kilometer i timen.

Skal være tryggere og billigere

Gjennomslagskraften er stor nok til å slå hull på flere tykke stålplater. Siden prosjektilene baserer seg på ren kinetisk ødeleggelsesenergi og ikke trenger eksplosiver er tanken at våpenet skal være et tryggere alternativ enn dagens konvensjonelle våpen, og i tillegg skal det være betydelig billigere i drift.

I løpet av denne sommeren er målet å øke energien som brukes til å avfyre prosjektilene til 32 megajoule, samt å øke skuddtakten til 10 skudd per minutt. Med en energi på 32 megajoule skal prosjektilet ha en rekkevidde på 110 nautiske mil, som tilsvarer litt over 200 kilometer.

Under kan du se en video av den ferske testen av våpenet.

