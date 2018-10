Dette er alle spillene som kommer med PlayStation Classic

Tidligere i år ble det klart at Sony også ville melde seg på det svært lønnsomme nostalgiløpet Nintendo satte i gang med sine NES- og SNES Classic-konsoller for et par år siden.

Akkurat som Nintendos klassiske minikonsoller kommer PlayStation Classic med et utvalg forhåndsinstallerte spill. Sony kalte utvalget «sjangerdefinerende» da de avduket planene sine i sommer, men offentliggjorde samtidig bare fem av de totalt 20 titlene konsollen vil komme med.

Dette er de siste 15 spillene

I dag avduket selskapet endelig de resterende spillene vi ble lovet, og blant dem finner vi flere godbiter:

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Metal Gear Solid

Mr. Driller

Oddworld: Abe's Oddysee

Rayman

Resident Evil Directors Cut

Revelations: Persona

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tom Clancy's Rainbow Six

Twisted Metal

Fra tidligere har Sony bekreftet disse fem spillene:

Final Fantasy VII

Tekken 3

Ridge Racer Type 4

Jumping Flash

Wild Arms

På listen er det flere spill mange har et varmt forhold til, men det er også en del titler som ikke har den samme statusen i historiebøkene. Merk også at du ikke kan legge inn egne spill eller spille de gamle spillene du eventuelt har fysisk på PlayStation Classic.

Vi håper å få inn et eksemplar for å ta den nærmere i øyesyn, blant annet for å finne ut om de gamle PlayStation-spillene i 3D har holdt seg like godt som de tidløse 2D-spillene som fulgte med Nintendos SNES Classic.

To kontrollere følger med

Innholdet i pakken. Legg merke til at veggadapteren ikke følger med. Foto: Sony

Som tidligere er den faktiske konsollen betraktelig mindre enn originalen, og det følger med to kablede kontrollere. Sony har ikke sagt noe om hvor lange disse kablene er, men la oss håpe de er betraktelig lenger enn kablene Nintendo utstyrte NES og SNES Classic med.

Det er også verdt å merke seg at det er snakk om den første utgaven av PlayStation-kontrollerne, ikke DualShock-varianten med tommelspakene.

Alle knappene på konsollen har for øvrig en funksjon. Reset-knappen brukes til å hoppe ut av spillet du er inne i, mens Open-knappen brukes til å bytte mellom virtuelle spillplater.

Et «virtuelt minnekort» skal stå for lagringen av spillene dine. Det følger ellers med en HDMI-kabel og en USB-til-microUSB-kabel som skal forsyne konsollen med strøm.

Den nye konsollen er 45 prosent mindre enn originalen, ifølge Sony. Foto: Sony

Veggplugg følger ikke med

Adapteren du plugger i veggen følger imidlertid ikke med, så du må bruke en du har eller kjøpe denne separat. Alternativt kan du plugge kabelen rett i TV-ens USB-port, om du har en slik og den leverer nok strøm (5V, 1A).

PlayStation Classic lanseres 3. desember og prisen ser ut til å ligge på omtrent 1300 kroner her i Norge.