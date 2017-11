Dette er Airbus' selvkjørende lufttaxi

I sommer skrev vi om de flyvende, selvkjørende taxiene fra flyprodusenten Airbus, og den gang fikk vi kun servert illustrasjoner av konseptet. Nå foreligger det vaskeekte bilder av den flyvende taxien, for testingen av konseptet er nemlig rett rundt hjørnet.

På hjemmesiden til Airbus Vahana, som konseptet heter, opplyses det at taxien nå har inntatt en nylig konstruert hangar i påvente av testingen – som etter planen skal starte tidlige neste. Testingen kan imidlertid skje allerede i år.

«Uber i luften»

Vahana er et propelldrevet, elektrisk fartøy som bruker åtte rotorer til å lette og lande vertikalt. Fartøyet er helt selvdrevet, og meningen er at brukere skal bestille og betale for de flyvende taxiene ved hjelp av en mobilapp, litt som med Uber, hvorpå taxien vil lande på egne landingsplasser kalt Vertiport.

Fartøyet settes sammen i forkant av den kommende testingen. Foto: Airbus

Fartøyet skal komme seg til disse landingsplassene på egen hånd mens kunden tar en vanlig taxi eller Uber, slik at Vahana-taxien er klar til avgang straks kunden ankommer landingsområdet. Deretter vil taxien følge en forhåndsdefinert rute til destinasjonen som kunden har valgt.

De flyvende innretningene er koblet opp mot et sentralisert system som tar seg av lufttrafikkontrollen, som både definerer flyrutene og sørger for å forhindre overlappende ruter. Taxiene er også utstyrt med teknologi for å unngå hindringer og registrere farer i luften, for eksempel fugler.

Ennå er teknologien altså kun på konseptstadiet, og når den eventuelt blir realisert for vanlige folk avhenger av mange faktorer, ikke minst endringer i lovverk og reguleringer. For øvrig er det flere andre som jobber med tilsvarende løsninger, for eksempel Uber, som etter planen skal teste ut sine flyvende taxier om få år.

Under kan du se en dataanimert video av Airbus' konsept.

Dette skal være Apples selvkjørende bilteknologi »