Dette dekselet gir deg iPhone og Android-telefon i ett – ble kjempesuksess på Kickstarter

I mars meldte vi om et nytt Kickstarter-produkt som lar deg kombinere iOS- og Android-funksjonalitet ved hjelp av et spesielt deksel. En del fnyste nok litt av konseptet da det først ble kjent, men nå viser det seg at folk faktisk har vist stor interesse for produktet. Det melder PhoneArena.

Eye, som dekselet heter, har nemlig nå dratt inn 648 000 dollar på folkefinansieringsnettstedet. Med tanke på at målet kun lå på 95 000 dollar, må produktet altså dermed kunne sies å være en stor suksess.

Android- og iPhone-telefon i ett

Produktet det dreier seg om er altså ment å gi deg både en Android- og en Apple-telefon i én enhet, slik at du ikke trenger å velge. Det er ikke et deksel i vanlig forstand, men en enhet som inneholder blant annet egen skjerm, batteri, hodetelefoninngang, SD-kortleser, minne, lagringsplass, dual-SIM, eget brikkesett – og ikke minst Android.

Foto: Kickstarter

Det er altså nærmest som en sekundær mobil å regne, med unntak av at enheten deler mikrofon og høyttalere med iPhone-telefonen. Dekselet festes til telefonen via Lightning-inngangen som lyden går gjennom, og via dekselets hodetelefoninngang kan man altså lytte til musikk på iPhone-telefonen med kablede hodetelefoner.

En annen funksjon som løsningen gjør mulig er at man kan bruke bakkameraet på iPhone-telefonen til å ta selfie-bilder med gjennom en åpning, ved at bildet fra kameraet speiles til skjermen på dekselet.

Trådløs lading og NFC

Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner har enheten en AMOLED-skjerm med en størrelse på 5 tommer og en oppløsning på 1920 x 1080 piksler, batteri på 2800 mAh og trådløs ladning via Qi-standarden. Den har ellers 3 GB minne, 16 GB intern lagringsplass og NFC, som utvikleren sier ikke forstyrrer iPhone-telefonens egen NFC.

I hvilken grad produktet gir mening, med tanke på at en ekstra, vanlig Android-telefon på mange måter vil gjøre stort sett samme nytten, for være opptil enhver å selv avgjøre. Mange på Kickstarter mener altså at det gjør det. Eye er dessuten moderat priset i forhold til mange «fullverdige» mobiler, med en endelig utsalgspris på 189 dollar.

Salget av produktet skal etter planen starte i september i år, og produsenten sender til hele verden. Les mer på Kickstarter, og se også video under.

