Dette bør du gjøre – og ikke gjøre – når det lyner

Det er vanligvis sensommeren som er kjent for å være lynsesong i Norge, men i 2019 har visst tordenværet kommet tidlig.

Energiforskerne Oddgeir Rokseth og Frank Dahlslett fra SINTEF har satt sammen en liste med tips om hva du bør gjøre – og ikke gjøre – i tordenvær. Tipsene er publisert i SINTEFs eget fagmagasin Gemini.

– Generelt kan man si at lyn-utladningen tar minste motstands vei mot jord. Treffer den metalliske ledere, vil den følge den. Dette kan for eksempel være strømledninger inn til hus, sier Rokseth til Gemini.

Han påpeker imidlertid at det først og fremst er strømledninger som går over bakken som kan by på problemer. Med strømkabelen nedgravd i jorden, som i de fleste byer, skal risikoen ifølge Rokseth være mindre. Han advarer likevel mot å berøre strømledninger og vannledninger i huset mens stormen pågår, samt at du bør holde deg unna strømførende gjerder utendørs.

Vil du se hvor lynet slår ned på direkten?

Vi har funnet to nettsteder med live lynkart »

10 tips fra forskerne

Foto: Shutterstock

Lynnedslag fører hvert år til store skader, men det er svært sjelden at mennesker blir alvorlig rammet. Mellom 1996 og 2013 skal kun tre personer i Norge ha mistet livet etter å ha blitt truffet av lyn, skriver Nettavisen.

Det er likevel et par ting du bør tenke over, for å være på den sikre siden.

Her er SINTEF-forskernes tips:

Ikke bad når det lyner

Ifølge forskerne kan et lyn som treffer vann fordele strøm på flere tusen ampere i vannet. De anbefaler heller ikke bad i badekar, ettersom lynnedslag kan følge vannledningene i huset. Du er trygg i bilen

Bilens karosseri vil sørge for at et lynnedslag føres videre til bakken, og ikke til kroppen din. Ifølge SINTEF har et hus har delvis samme effekt, men de opplyser at betongbygg er tryggere enn trehus i tordenvær. Koble ut TV-en og andre dingser

Selv om lynet ikke slår ned akkurat hos deg, kan nedslag andre steder føre til overspenning i strømnettet som ditt hus er koblet til. Derfor anbefaler forskerne at du skrur av elektriske apparater som TV-en. Ikke fordi det er farlig å se på TV når det lyner, men fordi elektronikken i fjernsynet kan bli ødelagt. Bruk mobiltelefon

Fasttelefon er ikke å anbefale i tordenvær, fordi eventuell overspenning kan følge elektriske ledninger og ende i røret. Bruk derfor en mobiltelefon hvis du skal ringe – en mobiltelefon som ikke er koblet til laderen. Ikke søk ly under store trær

SINTEF-forskerne opplyser at det er større risiko for at lynet slår ned i objekter som rager høyt i landskapet, som trær. Det kan derimot være en fordel om klærne du har på deg blir våte. Vannet kan nemlig gjøre at et lynnedslag følger fukten i klærne i stedet for å gå inn i kroppen din. Unngå åpne sletter

Hvis hodet ditt er det høyeste punktet i nærheten, øker det sjansen for at lynet slår ned i deg. SINTEF anbefaler dessuten å legge ned golfkøller, paraplyer og andre metallgjenstander. Installer overspenningsvern

Er du redd for skader på elektrisk utstyr i huset ditt, kan du installere overspenningsvern. Noen typer overspenningsvern kobles mellom stikkontakten og strømledningen til utstyret du vil beskytte. Trekk ut modemet

Modem er ifølge SINTEF svært sårbare for lynnedslag. Det anbefales at du trekker ut Internettkabelen i tillegg til strømkabelen. Søk dekning på fjelltur

Forskerne medgir at det handler mest om flaks eller uflaks om du blir truffet av lyn hvis du er på tur i fjellet. Deres råd er likevel å søke ly, og gjerne trekke ned til lavereliggende strøk. Legg deg ned i båt

Er du i båt, bør du prøve å komme deg til land hvis du har mulighet til det. SINTEF anbefaler ellers at du ikke holder i masta, hvis båten har det, ettersom det er båtens høyeste punkt. Det tryggeste er etter sigende å legge seg ned i båten eller gå ned i kabinen.

Hvor langt unna er lynet?

I tordenvær kan du nokså enkelt finne ut hvor langt unna lynnedslagene er ved å lytte og observere. Dersom det tar tre sekunder fra du ser lysglimtet etter et lyn til du hører tordenbraket, vil det si at nedslaget er cirka én kilometer unna.

Forklaringen er at lyden av braket beveger seg med 333 meter i sekundet. Hvis det tar seks sekunder før fra du ser et lyn til du hører braket, vil det følgelig være omtrent to kilometer unna.

Når kommer tordenværet til deg du bor?

Se alle lynnedslag i verden direkte her »

Denne saken ble opprinnelig publisert i 2015, men har blitt oppdatert i mai 2019 til glede for nye lesere.