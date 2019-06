Dette blir nytt i WatchOS

På WWDC avslørte Tim Cook og Apples Kevin Lynch en rekke nye forbedringer som blir gjort med WatchOS.

Her er hovedpunktene.

Nye urskiver

Slik ser en av de nye urskivene ut.

Det kommer naturligvis en rekke nye urskiver, akkurat som Apple har gjort med hver eneste nye versjon av WatchOS. Det kommer en rekke urskiver med store og tydelige klokkeslett, men de fokuserte også på at det blir flere urskiver som vil ha mange såkalte komplikasjoner på én gang. Det kan passe fint ettersom Apple Watch fikk en større skjerm i fjor høst.

For å gjøre at det skal føles litt mer ut som en tradisjonell klokke introduserer de også noe som heter «Taptic Chimes». Det er rett og slett små, haptiske «dytt» som klokka vil gjøre hver time, for å minne deg på at enda en time har gått. Hvis du har lyden skrudd på på klokka kan du få den til å kvitre en liten fuglesang hver time.

Dette er en av de nye urskivene med en haug av «komplikasjoner»

Flere nye apper og egen App Store

De nye Apple-appene til Apple Watch.

En ny funkjson lar deg se om du er omringet av farlig mye støy.

Apple slipper også en rekke nye apper til Apple Watch - nærmere bestemt en kalkulator, lydbøker og stemmeopptak. Dette er alle apper vi kjenner til fra iPhonen, men som nå kommer i egne klokkevarianter. Blant annet har kalkulator en egen funksjon for å dele regninga på restauranten, og du kan si hvor mange personer som skal dele regningen.

Fremover vil også apper kunne fungere helt separat fra mobilen din. Du vil altså ikke trenge å ha en «hovedapp» på mobilen, som har en mini-app på Apple Watch.

For å få tilgang til disse appene vil Apple Watch få en egen applikasjonsbutikk, hvor du kan laste ned småapper direkte til klokka.

Saken oppdateres