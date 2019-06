Dette blir nytt for Apple TV

I kveld gikk Apple-sjef Tim Cook på scenen under selskapets årlige utviklerkonferanse. Der avduket han flere nyheter til Apples tvOS, som altså driver deres Apple TV.

Alle får hver sin profil

Apple TV får flerbrukerstøtte, så du får tilpasset innhold basert på hvem som er logget inn. Du kan bytte brukere på siden.

Den første nyheten er at tvOS får en redesignet hjem-skjerm med fullskjermvisning av seriene og filmene du navigerer gjennom i en «dock» neders. Det ser veldig ryddig og «Apple-aktig« ut.

Mer spennende er det imidlertid at støtte for ulike profiler endelig er på plass. Slik kan hver enkelt i familien kan ha sin egen konto med sine anbefalinger basert på hvilke TV-serier og filmer de ser.

Om du har Apple Music og spiller av fra tvOS vil du kunne få opp sangtekster som følger med på hvor du er i låten. Om du savner «Sing Star», men ikke mikrofonene, altså.

Fokus på spill

Apple TV får støtte for både PlayStation 4- og Xbox One-kontrollere.

Den mest overraskende nyheten er at du nå kan koble til både Sonys Dual Shock- og Microsofts Xbox One S-kontroller til Apple TV-enheter. Her er det tydelig at Apple går i strupen på de etablerte konsollkongene.

Ved å invitere konkurrentens spillspaker inn i varmen blir Apple en mye farligere konkurrent ettersom det blir langt mer behagelig å kontrollere de mange spillene som allerede tilbys gjennom App Store.

Ikke minst vil skikkelig kontroller-støtte gjøre det mulig for utviklere å gi ut langt mer avanserte spill til Apples plattform.