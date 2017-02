Dette bildet gir oss nok et hint om hva LGs neste toppmodell har å by på

Rett etter at vi rapporterte om nye opplysninger angående LGs nye toppmodell har det kommet enda et hint fra det sørkoreanske selskapet i forkant av den nært forestående Mobile World Congress-messen.

Som blant andre Slashgear snappet opp la LG ut en teaservideo med det enkle navnet «Pool» nylig. Videoen viser en kvinne som svømmer i et basseng innrammet av G6-silhuetten, som levner liten tvil om at LG forsøker å fortelle oss at mobilen blir vanntett.

Også blitt hintet om tidligere

Som vi har meldt tidligere har LG allerede hintet om at LG G6 vil bli vanntett, og om dette er tilfellet vil modellen blir den første i G-serien med denne egenskapen. Det ryktes for øvrig også at mobilen blir støtsikker.

LG G6 skal se slik ut, ifølge tidligere lekkede bilder. Foto: The Verge

Produsenter fokuserer i økende grad på å vannsikre toppmodellene sine, slik blant andre Samsung og Apple har gjort med sine seneste flaggskip Galaxy S7 og iPhone 7, så det virker ikke helt usannsynlig at LG også skal gå denne ruten med sin nye toppmodell.

Kunngjøres om få dager

Hvorvidt det vil dreie seg om en full IP67- eller IP68-sertifisering, som innebærer at mobilen skal tåle nedsenking i vann i henholdsvis en halvtime og halvannen time, er uvisst. Basseng-settingen i teaservideoen kunne imidlertid tyde på dette.

Når det gjelder øvrige rykter om LG G6 har det allerede dukket opp et lite lass som vi tidligere har oppsummert i en egen artikkel. For noen dager siden kunngjorde for øvrig LG selv et knippe nye opplysninger om kameraet på G6, blant annet at mobilen får vidvinkelkamera både foran og bak.

Mobilen skal kunngjøres på Mobile World Congress-messen i slutten av februar, så det er ikke lenge til vi får alle detaljene. Under kan du se den nye teaservideoen.

Apple skal visstnok også slå på stortrommen med sin neste mobil: Ifølge rykter skal iPhone 8 få revolusjonerende kameraløsning »