Dette betyr at brettbare mobiler snart kommer for fullt

Det har vært et par spennende siste uker i mobilverdenen. Først viste et kinesisk selskap overraskende frem verdens første brettbare telefon, og for et par dager siden viste giganten Samsung at de også ville satse stort på den nye formfaktoren. Fra scenen under sin utviklerkonferanse viste de nemlig både en brettbar skjerm og en prototype av en brettbar telefon som de jobber med.

Android vil støtte brettbare mobiler

Verdens første brettbare telefon består egentlig av tre paneler som har hver sin funksjon. Foto: Rouyu Technology

Nå er også Android-skaperen Google med på «team» brettbar. De har annonsert innebygget støtte i Android for enheter med den brettbare formfaktoren, noe som er svært viktig.

Med dette grepet sørger Google for at alle selskaper som ønsker det får en enkel måte å behandle apper og utnytte grensesnittet hos telefoner med brettbare skjermer.

Slik ser Samsung for seg at deres brettbare telefon skal fungere. Foto: Daniel André Kvalheim, Samsung

Dersom Google ikke hadde interessert seg for brettbare skjermer måtte hver enkelt telefonprodusent utviklet sine egne løsninger.

Blant annet for å overføre apper fra én skjerm til en annen, bestemme hvilke skjermer som skal være i bruk, eller å endre grensesnitt basert på om orienteringen til enheten, oppløsningen eller skjermforholdet har endret seg.

Og slik ser en prototype av Samsungs brettbare telefon ut når den er foldet ut.

Resultatet ville altså blitt et enda mer fragmentert operativsystem, noe Android allerede får kritikk for sammenlignet med eksempelvis Apples iOS.

Får brettbare enheter eget grensesnitt?

Om man ser til nettopp Apple har iOS det samme grunnleggende utseendet over alle iOS-enheter, men på enheter med større skjermer tilpasses iOS med eksempelvis støtte for kjøring av to apper side ved side, landskapsmodus eller en større «Dock».

Android har støtte for dette allerede, men det neste Google uansett må gjøre er å bestemme seg for om de vil utvikle et eget brukergrensesnitt med spesialsydde hjemskjermer for brettbare skjermer. Og som The Verge blant annet skriver: bør man ikke snart vente seg bedre støtte for «drag & drop» på enheter med store (og brettbare) skjermer?

Mens Google jobber med dette er det Samsung og de andre telefonprodusentene som eventuelt må lage sine egne løsninger. Samsung viste for øvrig nettopp frem sitt nye grensesnitt One UI, som skal være skreddersydd for å passe på både dagens mobiler og fremtidens brettbare skjermer.

(Kilde: The Verge)