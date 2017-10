Det kraftige priskuttet på Oculus Rift blir permanent

I sommer fikk Oculus' VR-briller en kraftig prisreduksjon, og ble nesten som et kupp å regne sammenlignet med erkerivalen HTC Vive. Dette priskuttet var i utgangspunktet ment som et tidsbegrenset tilbud, men nå opplyser Oculus VR at prisreduksjonen blir permanent.

Det betyr at man heretter kan få pakken med Oculus Rift-brillene og Touch-kontrollene for 449 euro fra produsentens egen hjemmeside. Dette er altså en reduksjon på flere tusen kroner sammenlignet med prisen pakken hadde før sommertilbudet.

4200 kroner for nordmenn

Foto: Oculus VR

For nordmenn vil dette innebære at pakken heretter vil koste cirka 4200 kroner, da alt av avgifter og gebyrer er inkludert i prisen på produsentens egen hjemmeside.

Priskuttet som kom i sommer var det andre på ganske kort tid. Så sent som i mars ble prisen på pakken med Rift og Touch-kontrollene senket til 708 euro, rundt 6300 kroner.

I norske butikker ser det ennå ikke ut til at du kan kjøpe pakken som inkluderer både VR-brillene og håndkontrollerne. Dermed må du kjøpe dem separat, og de billigste prisene vi finner på Prisguide.no (kommersiell partner) er 5990 kroner for VR-brillene, mens Touch-kontrollene starter på 1499 kroner. Det utgjør en totalpris på cirka 7500 kroner.

Dermed sparer du altså en pen slant ved å bestille direkte fra Oculus, selv etter at moms og frakt er tatt med. Til sammenligning koster konkurrenten HTC Vive for øvrig nå fra 7400 kroner i norske butikker, så Rift er altså nå en god del billigere. Rift er nå bare litt dyrere enn PlayStation VR, som har en startpris på cirka 3700 kroner i norske butikker.

